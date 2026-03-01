BAE, Tahran Büyükelçiliği'ni kapattı

Merkez Bankası'ndan çifte hamle!
Merkez Bankası'ndan çifte hamle!
Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı, Yazıcı için taziye mesajı
Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı, Yazıcı için taziye mesajı
Bin 389 İşçi Alımında Kura Çekimi Yarın Yapılacak
Bin 389 İşçi Alımında Kura Çekimi Yarın Yapılacak
Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı
Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı
İçişleri Bakanlığından Sınır Güvenliği Toplantısı
İçişleri Bakanlığından Sınır Güvenliği Toplantısı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
DMM'den 'Yeni banknotlardan Atatürk resmi kaldırıldı' iddialarına yalanlama
DMM'den 'Yeni banknotlardan Atatürk resmi kaldırıldı' iddialarına yalanlama
Ahmedinejad, İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi
Ahmedinejad, İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi
DGM'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
DGM'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
Bakıcı ve temizlikçi ücretleri uçtu: Aylık maliyet 70 Bin TL!
Bakıcı ve temizlikçi ücretleri uçtu: Aylık maliyet 70 Bin TL!
DMM'den Borsa İstanbul açıklaması: 'Kapatılacak' iddiaları yalan!
DMM'den Borsa İstanbul açıklaması: 'Kapatılacak' iddiaları yalan!
OpenAI'nin Pentagon anlaşması tepki çekti: Milyonlar ChatGPT'yi siliyor!
OpenAI'nin Pentagon anlaşması tepki çekti: Milyonlar ChatGPT'yi siliyor!
Milli Eğitim Akademisi sözlü sınav kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Akademisi sözlü sınav kılavuzu yayımlandı
MSÜ adaylarının dikkatine: Temel soru kitapçığı yayımlandı
MSÜ adaylarının dikkatine: Temel soru kitapçığı yayımlandı
İstanbul'da şubat ayı enflasyonu belli oldu: İTO verileri açıklandı
İstanbul'da şubat ayı enflasyonu belli oldu: İTO verileri açıklandı
Hamaney'in görevini yürütecek geçici konsey üyeleri belli oldu
Hamaney'in görevini yürütecek geçici konsey üyeleri belli oldu
4 ilde daha 71 bin 799 aile ev sahibi oluyor!
4 ilde daha 71 bin 799 aile ev sahibi oluyor!
TBMM'de yoğun hafta: İşte Genel Kurul haftalık çalışma takvimi
TBMM'de yoğun hafta: İşte Genel Kurul haftalık çalışma takvimi
Beyanname dönemi başladı: İşte 10 soruda kira beyannamesi
Beyanname dönemi başladı: İşte 10 soruda kira beyannamesi
Türkiye'de bir ay sonra '5G'li hayat' başlayacak
Türkiye'de bir ay sonra '5G'li hayat' başlayacak
Şubat verileri açıklandı: İşte markette en çok zamlanan ve düşen ürünler
Şubat verileri açıklandı: İşte markette en çok zamlanan ve düşen ürünler
Doğal gaz ve elektrik faturalarında nakdi destek gündemde!
Doğal gaz ve elektrik faturalarında nakdi destek gündemde!
Üniversitelerde 'denklik' ve 'yatay geçiş' kuralları güncellendi
Üniversitelerde 'denklik' ve 'yatay geçiş' kuralları güncellendi
Elektrikte yerli sayaç dönemi: 50 milyon sayaç değişecek!
Elektrikte yerli sayaç dönemi: 50 milyon sayaç değişecek!
CİMER'e teşekkür yağdı: MEB'in Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi
CİMER'e teşekkür yağdı: MEB'in Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama: Suça karışmayanlar dönüyor!
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama: Suça karışmayanlar dönüyor!
İran doğruladı: Ali Hamaney öldürüldü
İran doğruladı: Ali Hamaney öldürüldü
Trump, İran lideri Ali Hamaney'in öldüğünü duyurdu
Trump, İran lideri Ali Hamaney'in öldüğünü duyurdu
THY, Orta Doğu seferlerini iptal etti
THY, Orta Doğu seferlerini iptal etti
'5 ülkeye uçuşlar 2 Mart'a kadar iptal edildi'
'5 ülkeye uçuşlar 2 Mart'a kadar iptal edildi'
Ana sayfaHaberler Dünya

BAE, Tahran Büyükelçiliği'ni kapattı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tahran Büyükelçiliği'ni kapattı ve büyükelçisini çektiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2026 22:50, Son Güncelleme : 01 Mart 2026 22:49
Yazdır
BAE, Tahran Büyükelçiliği'ni kapattı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın saldırılarının ardından Tahran'daki büyükelçiliğini kapattı. BAE Dışişleri Bakanlığı, Tahran Büyükelçisinin geri çekildiğini açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "BAE, Tahran'daki büyükelçiliğini kapattığını ve büyükelçisi ile tüm diplomatik misyonunun İran'dan çekildiğini duyurdu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, BAE'nin, İran'ın saldırıları nedeniyle büyükelçiliğini kapatma ve diplomatlarını çekme kararı aldığı kaydedildi.

İran'ın BAE'de konutlar, havaalanları, limanlar ve hizmet tesisleri de dahil olmak üzere sivil alanları da kapsayan saldırılar düzenlediği, bu saldırıların sivillerin hayatını tehlikeye atarak "sorumsuzca bir tırmanışa yol açtığı" aktarıldı.

İran saldırılarının BAE'nin ulusal egemenliğini açık bir şekilde ihlal ettiği, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'na yönelik de ihlal teşkil ettiği vurgulandı.

BAE'nin İran'daki diplomatlarını geri çekmesi kararının "devletin güvenliğini ve egemenliğini tehdit eden her türlü saldırganlığı reddetme konusundaki kararlı ve sarsılmaz duruşunu" yansıttığı belirtildi.

Saldırgan ve kışkırtıcı yaklaşımın gerginliğin azaltılması şansını baltaladığı ve bölgeyi son derece tehlikeli bir yola sürüklediğine dikkati çekildi.

Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı, enerji güvenliğini ve küresel ekonominin istikrarını tehdit ettiğinin altı çizildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber