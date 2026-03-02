2025 yılının büyüme verileri için gözler TÜİK'te
Merkez Bankası'ndan çifte hamle!
Çift tekerlekli kabus: Tas kafadan sonra motosiklet
Güvenli liman talebi arttı, altın yükselişte
Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı, Yazıcı için taziye mesajı
Bin 389 İşçi Alımında Kura Çekimi Yarın Yapılacak
Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı
İçişleri Bakanlığından Sınır Güvenliği Toplantısı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
DMM'den 'Yeni banknotlardan Atatürk resmi kaldırıldı' iddialarına yalanlama
Ahmedinejad, İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi
DGM'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
Bakıcı ve temizlikçi ücretleri uçtu: Aylık maliyet 70 Bin TL!
DMM'den Borsa İstanbul açıklaması: 'Kapatılacak' iddiaları yalan!
OpenAI'nin Pentagon anlaşması tepki çekti: Milyonlar ChatGPT'yi siliyor!
Milli Eğitim Akademisi sözlü sınav kılavuzu yayımlandı
MSÜ adaylarının dikkatine: Temel soru kitapçığı yayımlandı
İstanbul'da şubat ayı enflasyonu belli oldu: İTO verileri açıklandı
Hamaney'in görevini yürütecek geçici konsey üyeleri belli oldu
4 ilde daha 71 bin 799 aile ev sahibi oluyor!
TBMM'de yoğun hafta: İşte Genel Kurul haftalık çalışma takvimi
Beyanname dönemi başladı: İşte 10 soruda kira beyannamesi
Türkiye'de bir ay sonra '5G'li hayat' başlayacak
Şubat verileri açıklandı: İşte markette en çok zamlanan ve düşen ürünler
Doğal gaz ve elektrik faturalarında nakdi destek gündemde!
Üniversitelerde 'denklik' ve 'yatay geçiş' kuralları güncellendi
Elektrikte yerli sayaç dönemi: 50 milyon sayaç değişecek!
CİMER'e teşekkür yağdı: MEB'in Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama: Suça karışmayanlar dönüyor!
İran doğruladı: Ali Hamaney öldürüldü
Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzey kesimlerinde sirenlerin çaldığını açıkladı. Saldırıların Hizbullah tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Haber Giriş : 02 Mart 2026 04:39, Son Güncelleme : 02 Mart 2026 04:43
Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı

İsrail'in ABD ile birlikte İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara, Lübnan'dan misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzey kesimlerinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

En az 1 füzenin önlendiği, bazı füzelerin ise açık alanlara düşmesine izin verildiği belirtilirken, herhangi bir can kaybı ya da hasar bildirilmediği aktarıldı.

IDF, saldırıların Hizbullah tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Hizbullah'ın saldırıları üstlenmesi halinde, bu, örgütün 27 Kasım 2024'te ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda varılan Lübnan - İsrail ateşkesinden bu yana İsrail'e gerçekleştirdiği ilk saldırı olarak kayıtlara geçecek.

