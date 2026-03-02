Çift tekerlekli kabus: Tas kafadan sonra motosiklet

Daltonlar, Red Kitler ve Casperlar gibi yeni nesil çetelerin ortak özelliği; direksiyon başında değil motosiklet üzerinde olmaları.

İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde kapkaçtan silahlı saldırıya, tehditten infaza kadar pek çok olayda otomobil yerine motosiklet tercih edilmesi dikkat çekiyor.

Polise göre, motosikletler, kask-maske ile yüz kapatma, küçük yapıları, trafikteki hızları, dar alanlara rahat giriş ve olay yerinden hızlı kaçış imkanı nedeniyle çetelere "operasyonel avantaj" sağlıyor.

Daltonlar iddianamesine de "Bu ekip içerisinde motosiklet kullanımı iyi olanlar motorcu, silah kullananlar atıcı tanımlanır. İkinci el motosiklet kullanılır"ifadesi yer almıştı.

Motosiklet satışları yakından takip edilirken hukukçu Gizem Gonce "Motosiklet araçsal bir faktör olarak değerlendirilebilir" dedi. Gonce "Özellikle motosikletin kaçış ya da lojistik amaçlı kullanımı, planlı bir stratejinin parçası olarak kabul edilebilir" dedi.