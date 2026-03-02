Abdullah Güler: Bayram ikramiyeleri için 150 milyar lira aktaracağız
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
394 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 37 tutuklama
Bakan Şimşek: Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk
Şubat ayı enflasyonu yarın açıklanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun İran diplomasisi
Cevdet Yılmaz: Makroekonomik temellerimiz sağlam
Ticaret Bakanlığı: İran sınır kapılarında olağanüstü durum yok
2025 yılının büyüme verileri için gözler TÜİK'te
Merkez Bankası'ndan çifte hamle!
Çift tekerlekli kabus: Tas kafadan sonra motosiklet
Güvenli liman talebi arttı, altın yükselişte
Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı, Yazıcı için taziye mesajı
Bin 389 İşçi Alımında Kura Çekimi Yarın Yapılacak
Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı
İçişleri Bakanlığından Sınır Güvenliği Toplantısı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
DMM'den 'Yeni banknotlardan Atatürk resmi kaldırıldı' iddialarına yalanlama
Ahmedinejad, İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi
DGM'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
Bakıcı ve temizlikçi ücretleri uçtu: Aylık maliyet 70 Bin TL!
DMM'den Borsa İstanbul açıklaması: 'Kapatılacak' iddiaları yalan!
OpenAI'nin Pentagon anlaşması tepki çekti: Milyonlar ChatGPT'yi siliyor!
Milli Eğitim Akademisi sözlü sınav kılavuzu yayımlandı
MSÜ adaylarının dikkatine: Temel soru kitapçığı yayımlandı
İstanbul'da şubat ayı enflasyonu belli oldu: İTO verileri açıklandı
Hamaney'in görevini yürütecek geçici konsey üyeleri belli oldu
4 ilde daha 71 bin 799 aile ev sahibi oluyor!
Doğal gaz hortumunu kesen sanığa 132 yıl hapis istemi

Konya'nın Karatay ilçesinde evindeki doğal gaz borusunu kesen ve meydana gelen patlamada 1'i ağır 12 kişinin yaralanmasına neden olan tutuksuz sanık hakkında 28 yıl 2 aydan 132 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2026 13:10
Doğal gaz hortumunu kesen sanığa 132 yıl hapis istemi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, müşteki beyanları, olay yeri inceleme, doktor, bilirkişi, itfaiye ve araştırma tutanakları, nüfus ile adli sicil kayıtları ve tutuksuz sanık Osman Ç'nin ifadesine yer verildi.

"Eşiyle boşanma aşamasında olan sanığın, yaşadığı sorunlardan dolayı intihar amaçlı evin mutfak bölümündeki doğal gaz ocak fleksiyi (gaz hortumu) kesici aletle kesmesi sonucu dairede biriken gazın patlayarak yangın ve patlamaya sebebiyet verdiği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verilen iddianamede, olay nedeniyle mağdur ve müştekilerin yaralandığı, evlerinde ve araçlarında zararın meydana geldiği, sanığın oturmuş olduğu binada ağır hasar olduğu, sonrasında binanın belediye tarafından yıkıldığı bildirildi.

"Ne olursa olsun" düşüncesiyle hareket etmiş

İddianamede, bilirkişi raporuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen patlamanın bir iş kazası olmadığı anlaşılmıştır. Sanık, yangın ve patlamanın meydana geldiği evin içerisinde olduğu halde, yoğun gaz kokusunu fark etmesine rağmen gerekli önlemleri almaması, ocak fleksi hortumunun kesici aletle, düzgün şekilde kesilmiş olması nedeniyle Osman Ç'nin olayda etkisinin, kusur ve sorumluluğunun olduğu anlaşılmıştır. Aynı apartmanda ikamet eden müştekilerin, olaydan habersiz olarak gecenin geç saatlerinde evlerinde istirahat halinde oldukları ve mağduriyet yaşadıkları için olayda herhangi bir kusurlarının olmadığı anlaşılmıştır."

İddianamede sanığın, insanların yoğun olarak yaşadığı binada ve yakın binalardaki kişilerin, yangın ve patlamadan zarar görebileceğini ya da ölebileceğini öngörmesine rağmen "ne olursa olsun" düşüncesiyle eylemine devam ettiği belirtildi.

Sanığın, müşteki ve mağdurların hayatı, sağlığı ve mal varlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde yangın çıkarmak suretiyle patlamaya sebep olduğu ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sanığın yapmış olduğu eylem neticesinde oturmuş olduğu binanın çökmesine sebebiyet verdiği anlaşılmıştır. Sanığın üzerine atılı 'kasten yangın çıkarma, bina çökmesine neden olma, yakarak mala zarar verme, olası kastla basit yaralama' suçlarını işlediği anlaşılmıştır."

İddianamede sanık hakkında 63 müşteki ve mağdura yönelik işlenen "basit yaralama", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve "mala zarar verme" suçlarından 28 yıl 2 aydan 132 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Merkez Karatay ilçesi Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3. katında 5 Mayıs 2025'te meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama ve yangında, 1'i ağır 12 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan Osman Ç, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

