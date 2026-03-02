Abdullah Güler: Bayram ikramiyeleri için 150 milyar lira aktaracağız
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
394 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 37 tutuklama
Bakan Şimşek: Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk
Şubat ayı enflasyonu yarın açıklanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun İran diplomasisi
Cevdet Yılmaz: Makroekonomik temellerimiz sağlam
Ticaret Bakanlığı: İran sınır kapılarında olağanüstü durum yok
2025 yılının büyüme verileri için gözler TÜİK'te
Merkez Bankası'ndan çifte hamle!
Çift tekerlekli kabus: Tas kafadan sonra motosiklet
Güvenli liman talebi arttı, altın yükselişte
Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı, Yazıcı için taziye mesajı
Bin 389 İşçi Alımında Kura Çekimi Yarın Yapılacak
Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı
İçişleri Bakanlığından Sınır Güvenliği Toplantısı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
DMM'den 'Yeni banknotlardan Atatürk resmi kaldırıldı' iddialarına yalanlama
Ahmedinejad, İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi
DGM'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
Bakıcı ve temizlikçi ücretleri uçtu: Aylık maliyet 70 Bin TL!
DMM'den Borsa İstanbul açıklaması: 'Kapatılacak' iddiaları yalan!
OpenAI'nin Pentagon anlaşması tepki çekti: Milyonlar ChatGPT'yi siliyor!
Milli Eğitim Akademisi sözlü sınav kılavuzu yayımlandı
MSÜ adaylarının dikkatine: Temel soru kitapçığı yayımlandı
İstanbul'da şubat ayı enflasyonu belli oldu: İTO verileri açıklandı
Hamaney'in görevini yürütecek geçici konsey üyeleri belli oldu
4 ilde daha 71 bin 799 aile ev sahibi oluyor!
6 ilde yoğun kar: 89 yol ulaşıma kapandı

Yoğun kar sebebiyle 6 ilde 89 yol ulaşıma kapandı. Kapalı yolları açmak için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Haber Giriş : 02 Mart 2026 13:23, Son Güncelleme : 02 Mart 2026 13:19
6 ilde yoğun kar: 89 yol ulaşıma kapandı

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 52 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'da 17, Kars'ta ise 4 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

Van

Van'da kar ve tipi nedeniyle 2 mahalle ve 9 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 11 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 köy yolunun kapalı olduğunu belirtti.

Kurtkan, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Karayolları ve Bitlis Belediyesi ekipleri de ana arterler ile ara yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

Hakkari'de de karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksamanın yaşanmaması için çaba gösteriyor.

Şemdinli ilçesinde kar nedeniyle kapanan Alan köyünün yolunu açan ekipler, bazı güzergahlarda da yol genişletme çalışması yaptı.

Ekipler, ulaşımın sağlanamadığı Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyü Aktoprak mezrası yolunda çığ riski nedeniyle çalışma yapamadı.

