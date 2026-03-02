Abdullah Güler: Bayram ikramiyeleri için 150 milyar lira aktaracağız
Hasbi Dede hakkındaki iddianame kabul edildi

Giresun'da "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanan ve Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkındaki iddianame kabul edildi.

Hasbi Dede hakkında Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianame, hakimlikçe yapılan incelemeler sonucu kabul edildi.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Dede'nin yargılanmasına 12 Mart tarihinde başlanılacak.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, Dede hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildiği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine 10 Şubat'ta tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

