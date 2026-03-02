Okullarda 5 Mart'ta ilk ders 'Yeşilay' olacak
Sendika, Dernek ve Diğer STK

Sağlık İşçilerine Yeni Bir Umut: Genç Sağlık İş Sendikası Kuruldu

Türkiye'nin dört bir yanındaki hastanelerden, aile sağlığı merkezlerine, 112 istasyonlarından, ağız ve diş sağlığı merkezlerine kadar faaliyet yürütecek olan Genç Sağlık İş Sendikası kuruluşunu resmen ilan etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mart 2026 14:26, Son Güncelleme : 02 Mart 2026 14:27
Yazdır
Sağlık İşçilerine Yeni Bir Umut: Genç Sağlık İş Sendikası Kuruldu

Kurucu Genel Başkanlığını Sedat Savayi'nin üstlendiği sendika, alışılagelmiş sendikacılık anlayışına meydan okuyor. Yapılan açıklamada, sendikanın yönetim kadrosunun bizzat koridorların tozunu yutmuş, nöbet yorgunluğunu bilen ve işin mutfağından gelen sağlık işçilerinin oluştuğu vurgulandı. "Dışarıdan değil, sahadan geliyoruz" sloganıyla yola çıkan ekip, liyakatin esas alındığı bir yapı inşa etmeyi vaat ediyor.

Kronikleşmiş Sorunlara "Yeni Nesil" Çözümler

Yıllardır "çözülemez" denilerek rafa kaldırılan kronik sorunları gündeminin ilk sırasına alan Genç Sağlık İş Sendikası, şu temel başlıklar için sahada olacağını duyurdu:

. Adil Tayin Hakkı ve şeffaf atama süreçleri,

. Liyakate Dayalı Görevde Yükselme imkanları,

. 24 Saat Çalışma düzenlemesi ve insani ara dinlenme süreleri,

. Haftalık Çalışma Saatlerinin düşürülmesi,

. Vergi Adaletsizliğinin sağlık çalışanları lehine düzeltilmesi.

Tam Bağımsız ve Siyaset Üstü Bir Duruş

Genç Sağlık İş, hiçbir siyasi yapının arka bahçesi olmayacağını net bir dille ifade etti. Yeni nesil sendikacılık anlayışıyla, bürokratik engeller yerine çözüm odaklı diyalog ve kararlı eylemliliğin ön planda tutulacağı belirtildi.

Kurucu Yönetim Kurulu

Sağlık çalışanlarının yeni temsilcisi olan sendikanın kurucu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

. Kurucu Genel Başkan: Sedat Savayi

. Genel Başkan Yardımcıları: *Ali Çiftçi

o Taner Sezer

o Gülnur Doğankale

o Abdullah Göktaş

o Abdullah Öksüz

o Murat Aslan

Sağlık çalışanlarının sahipsiz olmadığını vurgulayan yönetim kurulu, kamuoyuna yaptığı duyuruda; "Sahadan gelenlerin, sahanın sorunlarını çözeceği o büyük yürüyüş bugün başlıyor!" mesajını verdi.

Sağlık İşçilerine Yeni Bir Umut: Genç Sağlık İş Sendikası Kuruldu

