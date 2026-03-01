İstifa Eden Polis Memurunun Emekliliği

Soru : Hayırlı çalışmalar ben 30.06.1983 doğum tarihliyim ve 15.07.2025 tarihinde polis memuru olarak göreve başladım. Daha öncesinden herhangi bir sigorta girişim yoktur. Zorunlu çalışma sürem olan 20 yılı 15.07.2025 tarihinde doldurdum. Yaşı beklemek üzere istifa eder isem ve herhangi bir yerde sigortalı çalışmazsam emekli maaşı hangi tarihte bağlanır?

Bu konuda net bilgi bulamadım başvurduğum yerler 3 farklı tarih verdiler aşağıda nedenleri ile sıralıyorum.

A)Kanunda yaş haddi olarak belirtilen polis memurları için 55 yaş olan 30.06.2038 tarihinde bağlanır.

B) Yıpranma payı olarak bilinen filli hizmet zammı çalışma şartıyla 55 yaşında geçerli. İstifa ettiğimden dolayı çalışmış sayılmadığımdan yıpranmanın yarısı sayılır dolayısıyla 57,5 yaş olan 01.02.2041 tarihinde bağlanır.

C) İstifa ettiğim için yıpranma payı sadece çalışma süresi sayılır yaşı etkilemez dolayısıyla 60 yaşa tabi olursun ve 30.06.2043 tarihinde bağlanır.

Farklı farklı cevaplar aldım net bilgi edinemedim. Cevabınız için teşekkür ederim....

Mevzuat ve Değerlendirmeler:

Emekli aylığının bağlanma tarihi konusunda net bilgi alamayan ziyaretçimizin sorularını yasal mevzuatlar ile birlikte değerlendirmekteyiz.

Zorunlu çalışma süresini dolduran polis memuruna, istifa sonrası emekli aylığı ne zaman bağlanır?

Emeklilik şartları ve yıpranma payı:

5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü gereği, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra göreve başlayan memurlar kadın, erkek ayırt edilmeksizin 25 tam hizmet yılı (işçi, esnaf, borçlanılan süreler, yıpranma payı dahil) ile birlikte kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olma şartlarını yerine getirdiklerinde emekli aylığının bağlanmasına hak kazanmaktadırlar.

Ayrıca, yine aynı hüküm gereği 8 Eylül 1999 tarihinden sonra göreve başlamış olan ve yıpranma payına müstahak görevde olanların kazanmış oldukları yıpranma paylarının emeklilik yaş hadlerinden düşülmesinde azami 3 yılı geçmemek üzere yarısı esas alınmaktadır. Ancak, bu kısıtlama 25 hizmet yılında uygulanmamakta, ne kadar yıpranma payı hizmeti varsa 8 yılı geçmemek üzere tamamı emeklilik hizmet yılında esas alınmaktadır (5434 SK. Madde 32; 5510 SK. Madde 40).

Yani, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanların emeklilik yaş hadlerinden yıpranma paylarının indirilmesinde herhangi bir süre kısıtlaması bulunmaz, ancak 8 Eylül 1999 tarihinden sonra göreve girenler için belirttiğimiz gibi 3 yılı geçmemek üzere yarısının tabi olunan yaş haddinden indirilmesi geçerlidir. Özetle, bugün için bu uygulama anlaşılacağı üzere kadın için 58, erkek için 60 yaş dolumundan azami 3 yıl yıpranma payı indirildiğinde kadın 55, erkek ise 57 yaşının dolumunda (25 hizmet yılı da olmak koşulu ile) emekliliğe hak kazanmış olmaktadırlar.

Polis memurları için geçerli olan 55 yaş haddi:

5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmü gereği, Polis memurlarının azami görev yapabilecekleri yaş haddi 55 yaşını doldurdukları tarih olmaktadır. 55 yaşını doldurduklarında zorunlu emekli edilmektedirler. Yıpranma paylarının azami 3 yılı geçmemek üzere yarısının yaş haddinden indirilmesinde ise 55 yaş için uygulanmaz, 60 yaş için uygulanır.

Yani, istifa eden polis memurları 55 yaş haddine tabi olmaz, bu durumda erkek memur olarak 60 yaşın dolumu şartına tabi olunur.

Bu konulardaki değerlendirmelerimiz için,

İstifa sonrası emeklilik şartlarını kazanma halinde aylık başlangıç tarihi:

Yaşın beklemek üzere istifa eden ve yine memur statüsünden aylık bağlanmasını bekleyen memurların emekli aylıklarının başlangıç tarihi yaş haddini doldurduktan sonra SGK na yazılı olarak müracaat ettikleri tarihi takip eden ayın 1'inden geçerli bağlanır (5434 sayılı Kanun Madde 91 hükmü).

Bu konulardaki değerlendirmelerimiz için,

Bu minvalde sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

Sorunuzdan göreve 15/7/2005 tarihinde başladığınızı anlamaktayız. Fiili olarak 20 hizmet yılınızı da 15/7/2025 tarihinde doldurmuş olmakla birlikte bu süreye tekabül eden 5 yıl yıpranma payınızla birlikte emeklilik için gerekli olan 25 tam hizmet yılını tamamlamış olduğunuzu söyleyebiliriz.

30/6/1983 doğum tarihinize göre şayet görevinize devam etme düşünceniz olursa 55 yaşınızın dolumunda (30/6/2038 tarihinde) zorunlu olarak emekli edilmeniz gerektiğini,

Ancak bu tarihi beklemeden görevinizden istifa etmeniz durumunda ise bu defa erkek memur olarak 60 yaşın dolumu şartına bağlı olacağınızı,

Bu durumda ise kazanmış olduğunuz yıpranma payınızın 3 yılı geçmemek üzere yarısının 60 yaşınızın dolumu olan 30/6/2043 tarihinden indirilmesi ve bu durumda emekli aylığınızın bağlanma tarihinin bulunması gerektiğini,

değerlendirmekteyiz.

Örnek: 20 yıl hizmetinizin karşılığında 5 yıl yıpranma payınız varsa bunun 2 yıl 6 ayı, 21 yıl hizmetinizin olması halinde de 5 yıl 3 ay yıpranma payınız olursa 2 yıl 7 ay 15 günü 60 yaşınızın dolumu tarihinden indirilmesi ve bu tarihi doldurduktan sonra emekli aylığınızın bağlanması için müracaat etmeniz gerektiğini söyleyebiliriz.

Sonuç itibariyle, sizin istifa etmeniz halinde 60 yaş şartına tabi olacağınızı,

60 yaşınızı doldurduğunuz tarihten kazanmış olduğunuz yıpranma payının 3 yılı geçmemek üzere yarısının indirilmesi gerektiğini ve bulunan bu tarihin sizin için emeklilik aylığına hak kazanma tarihinizin olacağını,

Bu tarihi tamamladıktan hemen sonra da SGK na emekli aylığınızın bağlanması için ister yazılı, ister PTT, ister E-Devlet kanalı ile başvuruda bulunmanız gerektiğini,

Değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, edinmiş olduğunuz bilgilere cevaben değerlendirmelerimiz şöyle olacaktır:

Öğrenilen bilgi 1-Kanunda yaş haddi olarak belirtilen polis memurları için 55 yaş olan 30.06.2038 tarihinde bağlanır.

Değerlendirmemiz: 55 yaş haddi görevde iken doldurulma şartına bağlı olur, 55 yaş dolduğunda zorunlu emeklilik olur ve 25 hizmet yılı olduğu için de emekli aylığı bağlanır, ancak istifa halinde 55 yaş haddi geçerli olmaz.

Öğrenilen bilgi 2- Yıpranma payı olarak bilinen filli hizmet zammı çalışma şartıyla 55 yaşında geçerli. İstifa ettiğimden dolayı çalışmış sayılmadığımdan yıpranmanın yarısı sayılır dolayısıyla 57,5 yaş olan 01.02.2041 tarihinde bağlanır.

Değerlendirmemiz: Yıpranma payı çalışılmış olsa da 55 yaşından indirilmez, 55 yaş haddi zorunlu çalışma yaşıdır. Dolayısıyla istifa halinde de 60 yaş dolumuna tabi olunur ve 60 yaş dolumundan kazanılmış olan yıpranma payının 3 yılı geçmemek üzere yarısı indirilir.

Öğrenilen bilgi 3- İstifa ettiğim için yıpranma payı sadece çalışma süresi sayılır yaşı etkilemez dolayısıyla 60 yaşa tabi olursun ve 30.06.2043 tarihinde bağlanır.

Değerlendirmemiz: İstifa halinde 60 yaşa tabi olunur, ancak istifa edilmiş olsa da yıpranma payı kazanılmış bir hak olur, dolayısıyla da istifa edilmiş olunsa da kazanılan yıpranma payının 3 yılı geçmemek üzere yarısı 60 yaşın dolumu tarihinden indirilir.

Sonuçta edinmiş olduğunuz bilgilerin hiç birinin sizin için sağlıklı bir bilgi olmayacağını, bunlara karşılık yasal dayanakları ile birlikte yapmış olduğumuz değerlendirmelerimizin dikkate alınarak ona göre hareket etmenizi önemle tavsiye etmekteyiz.

NOT: Ayrıca, Kurumunuzdan ve SGK ndan bilgi alınmasını da önemle tavsiye etmekteyiz.