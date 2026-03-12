Resmi Gazete'de toplu değişiklik: 19 yönetmelik kaldırıldı
Resmi Gazete'de toplu değişiklik: 19 yönetmelik kaldırıldı
Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Yarım Zamanlı Çalışan Memurun Yıllık Ve Hastalık İzni Ne Şekilde Kullandırılmalıdır?

Yarım zamanlı çalışan memurun yıllık ve hastalık izinleri 657 sayılı Kanunun Ek Madde 43 ve ilgili Yönetmelik gereği tam zamanlı çalışan memur gibi kullandırılır.

12 Mart 2026 00:10
Yarım Zamanlı Çalışan Memurun Yıllık Ve Hastalık İzni Ne Şekilde Kullandırılmalıdır?

Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmeliğin "yarım zamanlı çalışma esasları" başlıklı 9'uncu maddesinin (4) numaralı fıkrasının (b) bendine göre; memur, süt izni hariç olmak üzere mazeret izinleri ile yıllık izinlerini, 657 sayılı Kanunda belirtilen süreler kadar kullanır. (7) numaralı fıkrasına göre; memur aylıksız izin hariç olmak üzere, yarım zamanlı çalışma dönemi içinde kalan yıllık izin, hastalık izni, mazeret izni ve diğer izinlerde geçen süreler ile yarım zamanlı çalışma dönemi içinde kalan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yarım zamanlı çalışmış sayılır.

Konuyu örnek ile açıklamak gerekirse; 12 yıl hizmeti bulunan bir memurun bir yılda 30 gün yıllık izin hakkı bulunduğu dikkate alındığında, yarım zamanlı çalıştığı kabul edilirse yine bir yılda 30 gün yıllık izni bulunacak olup, izin gününde herhangi bir indirime gidilmeyecek, kullanılan yıllık izin süresinde geçen süre yarım zamanlı çalışma kabul edilecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur; yarım zamanlı çalışan memur yıllık izin kullanırken yıllık izni yarım zamanlı çalışma günlerine ilişkin olacağından izin günleri tam olarak düşülecektir. Örneğin; hafta içi 5'er saat (haftada 4 gün olmak üzere 5x4=20 saat) çalışan bir memurun o hafta için yıllık izin alması halinde 4 gün yıllık izin kullanmış olacaktır.

Buraya kadar olan hususları özetleyecek olursak, yarım zamanlı çalışmada yıllık ve hastalık izinleri tam zamanlı çalışmadaki gibi kullanılır/kullandırılır, ayrıca hastalık izinleri yarım çalışma dönemini uzatmaz.


