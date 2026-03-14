Sözleşmeli Personel İken Memuriyete Geçenler İçin Yeniden Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Yapılması Zorunlu Mu?

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun "hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaklar" başlıklı 3'üncü maddesine göre;

" (1) Arşiv araştırması, statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılır.

(2) Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ile ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler, üst kademe kamu yöneticileri, özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler ile milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılır."

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmeliğin "hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaklar" başlıklı 9'uncu maddesine göre;

" (1) Statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında arşiv araştırması yapılır.

(2) Aşağıda belirtilenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılır:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımlarında çalıştırılacak kamu personeli.

b) Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında çalıştırılacak kamu personeli.

c) Genelkurmay Başkanlığında çalıştırılacak kamu personeli.

ç) Emniyet Genel Müdürlüğünde çalıştırılacak kamu personeli.

d) Jandarma Genel Komutanlığında çalıştırılacak kamu personeli.

e) Sahil Güvenlik Komutanlığında çalıştırılacak kamu personeli.

f) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında çalıştırılacak kamu personeli.

g) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel.

ğ) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler.

h) Üst kademe kamu yöneticileri.

ı) Özel kanunları gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler.

i) Milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis ve hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler."

Kanun ve Yönetmelik birlikte değerlendirildiğinde; güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılır.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görüş yazısında (T:24.03.2023; S: E-74073113-045.02-144839); 657 sayılı Kanunun geçici 48'inci maddesinde sözleşmeli personelin kadroya atanmasına ilişkin olarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına yönelik herhangi bir hükme yer verilmediğinden mezkür madde kapsamındaki iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesi için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasının gerekli olmadığı denilmiştir.

Sonuç olarak; ilk defa sözleşmeli personel alımı yapılırken aranan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, bu statüden memurluğa geçişte aranmamaktadır.



