Ücret Hesap Pusulasının Elektronik Ortamda İşçiye Tebliği Mümkün Mü?

4857 sayılı İş Kanunu'nun "ücret hesap pusulası" başlıklı 37'nci maddesinin birinci fıkrasına göre; işveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.

Bu düzenlemeye göre, işverenlerin işçilerine her ay için ücret hesap pusulasını verme mecburiyeti olduğu görülmektedir. Bu pusulanın fiziki olarak mı yoksa elektronik olarak mı verileceği konusunda bir düzenleme yapılmadığı belirtilmemiştir. En nihayetinde, ücret hesap pusulasının işçiye ne şekilde olursa olsun teslim edilmesi olup, bunun ispatı da işverenlere ait olacaktır.

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün görüş yazısında (T:01.02.2022, S: E-14399437-622.02-2838519); ücret pusulasının işçiye verilmesinin zorunlu olduğu dikkate alındığında gerek zamanın ve gerekse iş gücünün ekonomik kullanılması amacıyla gelişen teknolojik imkanlarda kullanılarak ücret pusulasının elektronik imkanlar çerçevesinde ücret pusulasının tebliğinin yapılmasını engelleyen bir hükmün bulunmadığı, ancak ücret pusulasının tebliğ edilmemesi halinde ispat sorumluluğunun idarede (işverende) olduğunun göz önünde bulundurulması gerektiği değerlendirilmektedir denilmiştir.

Sonuç olarak; iş mevzuatına tabi personele aylık düzenli olarak işverenlerce ücret hesap pusulasının ister fiziken isterse de elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir. Elektronik ortamda verilmesini ve tebliğ edilmesini engelleyici bir düzenleme de bulunmamaktadır.



