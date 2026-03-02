Bakan Tekin: Bize ait değerlerin heyecanlı bir şekilde kutlanmasını istiyoruz

Okullarda 5 Mart'ta ilk ders 'Yeşilay' olacak
Okullarda 5 Mart'ta ilk ders 'Yeşilay' olacak
KDK devreye girdi: 'Hayalet' internet borcu iptal edildi
KDK devreye girdi: 'Hayalet' internet borcu iptal edildi
Togg'dan yeni kampanya: Sıfır faizli kredi, şarj ve bakım hediye!
Togg'dan yeni kampanya: Sıfır faizli kredi, şarj ve bakım hediye!
Ak Partili Güler açıkladı: Emekli ikramiyesine zam yok!
Ak Partili Güler açıkladı: Emekli ikramiyesine zam yok!
İstanbul'a 23 yeni metro istasyonu geliyor
İstanbul'a 23 yeni metro istasyonu geliyor
İstanbul'da lisede bıçaklı saldırı: İki öğretmen ve bir öğrenci yaralı
İstanbul'da lisede bıçaklı saldırı: İki öğretmen ve bir öğrenci yaralı
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
394 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 37 tutuklama
394 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 37 tutuklama
Bakan Şimşek: Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk
Bakan Şimşek: Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk
Şubat ayı enflasyonu yarın açıklanacak
Şubat ayı enflasyonu yarın açıklanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun İran diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun İran diplomasisi
Cevdet Yılmaz: Makroekonomik temellerimiz sağlam
Cevdet Yılmaz: Makroekonomik temellerimiz sağlam
Ticaret Bakanlığı: İran sınır kapılarında olağanüstü durum yok
Ticaret Bakanlığı: İran sınır kapılarında olağanüstü durum yok
2025 yılının büyüme verileri için gözler TÜİK'te
2025 yılının büyüme verileri için gözler TÜİK'te
Merkez Bankası'ndan çifte hamle!
Merkez Bankası'ndan çifte hamle!
Çift tekerlekli kabus: Tas kafadan sonra motosiklet
Çift tekerlekli kabus: Tas kafadan sonra motosiklet
Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı, Yazıcı için taziye mesajı
Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı, Yazıcı için taziye mesajı
Bin 389 İşçi Alımında Kura Çekimi Yarın Yapılacak
Bin 389 İşçi Alımında Kura Çekimi Yarın Yapılacak
Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı
Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı
İçişleri Bakanlığından Sınır Güvenliği Toplantısı
İçişleri Bakanlığından Sınır Güvenliği Toplantısı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
DMM'den 'Yeni banknotlardan Atatürk resmi kaldırıldı' iddialarına yalanlama
DMM'den 'Yeni banknotlardan Atatürk resmi kaldırıldı' iddialarına yalanlama
Ahmedinejad, İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi
Ahmedinejad, İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi
DGM'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
DGM'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
Bakıcı ve temizlikçi ücretleri uçtu: Aylık maliyet 70 Bin TL!
Bakıcı ve temizlikçi ücretleri uçtu: Aylık maliyet 70 Bin TL!
DMM'den Borsa İstanbul açıklaması: 'Kapatılacak' iddiaları yalan!
DMM'den Borsa İstanbul açıklaması: 'Kapatılacak' iddiaları yalan!
OpenAI'nin Pentagon anlaşması tepki çekti: Milyonlar ChatGPT'yi siliyor!
OpenAI'nin Pentagon anlaşması tepki çekti: Milyonlar ChatGPT'yi siliyor!
Milli Eğitim Akademisi sözlü sınav kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Akademisi sözlü sınav kılavuzu yayımlandı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin: Bize ait değerlerin heyecanlı bir şekilde kutlanmasını istiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bize ait olan değerleri, Cumhuriyet'i, ramazanı, Kurban Bayramı'nı bütün milli ve dini günlerimizi çocuklarımızın güçlü bir şekilde, heyecanlı bir şekilde kutlamasını istiyoruz ki bu ülkeye, bu millete sadakatle bağlı olsun, sadakatle bağlı bir kuşak yetişsin." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2026 15:42, Son Güncelleme : 02 Mart 2026 15:53
Yazdır
Bakan Tekin: Bize ait değerlerin heyecanlı bir şekilde kutlanmasını istiyoruz

Tekin, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, okullarda ramazan ayı boyunca "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler düzenlenmesi ve bu konuda gündeme gelen "laikliğe aykırı değil mi?" yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

Bunun laikliğe aykırı olmadığının altını çizen Tekin, şunları kaydetti:

"Niye aykırı olsun. Laiklik dediğiniz şey insanların temel hak ve hürriyetlerinden bir tanesi olan dini inanç hürriyetinin güvence altına alınması değil mi? Laiklik dediğimiz şey çocuklarımızın içinde yaşadıkları toplumun değerlerine sahip olması değil mi? Eğer böyle bakarsak laikliğe niye aykırı olsun? Bir de şöyle bakmak lazım meseleye. Eğitim, dünyanın her tarafında toplumsal değerleri çocuklara veriyor mu vermiyor mu diye bakmak lazım. Mesela gidelim Almanya'ya bakalım, Almanya'da dini ve milli günler çocuklar tarafından nasıl kutlanıyor okullarda bir ona bakalım, Fransa'da nasıl ona bakalım, İtalya'da nasıl ona bakalım, İngiltere'de nasıl ona bakalım.

Dünyanın her tarafında ülkeler, dini ve milli günlerini çocuklarımız, gençlerimiz, ülkesinin değerleriyle hemhal olsun diye coşkulu bir şekilde kutlarlar. Biz de bize ait olan değerleri, Cumhuriyet'i, ramazanı, Kurban Bayramı'nı bütün milli ve dini günlerimizi çocuklarımızın güçlü bir şekilde, heyecanlı bir şekilde kutlamasını istiyoruz ki bu ülkeye, bu millete sadakatle bağlı olsun, sadakatle bağlı bir kuşak yetişsin."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber