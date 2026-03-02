Bakan Tekin: Bize ait değerlerin heyecanlı bir şekilde kutlanmasını istiyoruz

Tekin, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, okullarda ramazan ayı boyunca "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler düzenlenmesi ve bu konuda gündeme gelen "laikliğe aykırı değil mi?" yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

Bunun laikliğe aykırı olmadığının altını çizen Tekin, şunları kaydetti:

"Niye aykırı olsun. Laiklik dediğiniz şey insanların temel hak ve hürriyetlerinden bir tanesi olan dini inanç hürriyetinin güvence altına alınması değil mi? Laiklik dediğimiz şey çocuklarımızın içinde yaşadıkları toplumun değerlerine sahip olması değil mi? Eğer böyle bakarsak laikliğe niye aykırı olsun? Bir de şöyle bakmak lazım meseleye. Eğitim, dünyanın her tarafında toplumsal değerleri çocuklara veriyor mu vermiyor mu diye bakmak lazım. Mesela gidelim Almanya'ya bakalım, Almanya'da dini ve milli günler çocuklar tarafından nasıl kutlanıyor okullarda bir ona bakalım, Fransa'da nasıl ona bakalım, İtalya'da nasıl ona bakalım, İngiltere'de nasıl ona bakalım.

Dünyanın her tarafında ülkeler, dini ve milli günlerini çocuklarımız, gençlerimiz, ülkesinin değerleriyle hemhal olsun diye coşkulu bir şekilde kutlarlar. Biz de bize ait olan değerleri, Cumhuriyet'i, ramazanı, Kurban Bayramı'nı bütün milli ve dini günlerimizi çocuklarımızın güçlü bir şekilde, heyecanlı bir şekilde kutlamasını istiyoruz ki bu ülkeye, bu millete sadakatle bağlı olsun, sadakatle bağlı bir kuşak yetişsin."