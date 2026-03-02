Okullarda 5 Mart'ta ilk ders 'Yeşilay' olacak
Spor eğitmeninden belediyeye mobbing davası: Tayt ve şort giymeye zorlandı!

Ankara'da belediye bünyesindeki bir spor tesisinde görev yapan spor eğitmeni Ö.Ş., iş yerinde maruz kaldığını öne sürdüğü sistematik mobbing nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Eğitmen, görev süresince tayt ve şort giymeye zorlandığını, sürekli kameralarla takip edildiğini ve çalışma şartlarının keyfi şekilde değiştirilerek istifaya zorlandığını iddia etti.

Ankara'da spor eğitmeni Ö.Ş. (38), ilçe belediyesine bağlı şirketin spor tesisinde çalışırken sürekli tayt ve şort giymeye zorlandığı, sözlü taciz ve tehdide maruz kaldığını ileri sürerek, 500 bin TL manevi tazminat talebiyle mobbing davası açtı.

Ankara Nöbetçi İş Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesinde Ö.Ş., özellikle son 2 yılda sürekli tayt ve şort giymeye zorlandığını, daha önce kullanabildiği oturma alanının kendisine yasaklandığını, ders boyunca ayakta durmasının istendiğini, sürekli güvenlik kamerasından takip edildiğini, mesai saatleri ve iş yerinin değiştirildiğini iddia etti. Ö.Ş., mola saatlerinde arkadaşlarıyla görüşmesinin yasaklandığını, haftalık programların işin gereği olmamasına rağmen sürekli değiştirildiğini, çalışma saatlerinin keyfi biçimde düzenlenerek iş-özel yaşam dengesinin bozulduğunu ileri sürdü. Ayrıca, iş yerindeki tüm personelin kameralardan izinsiz izlendiğini, gerçeğe ve hukuka aykırı tutanaklar düzenlendiğini, disiplin ve para cezaları verildiğini, mobbingin uzun zamana yayılan, sürekli ve sistematik olduğunu, amacın kendisini istifaya zorlamak olduğunu iddia etti.

'ARKADAŞLARIMLA GÖRÜŞMEM YASAKLANDI'

Dava açtıktan sonra işten çıkarılan Ö.Ş., "7 yıldır çalıştığı iş yerinde son 2 yıldır mobbinge maruz kaldım. Çalışma şartlarım korkunç şekilde zorlaştırıldı. Tayt giyme zorunluluğu getirildi. Molalarımda arkadaşlarımla görüşmem yasaklandı. Yılık izinlerim verilmedi. Çocuğuma bakmakla zorunlu olduğumu söylememe rağmen, çalışma şartlarımda çözüm olmadı. 'Herkesin çocuğu var, ne yapalım' diyerek, sürekli terslendim. Kurumda müdürler değiştiği için biri geliyor 'Şort giyeceksiniz' diyor; ama bayağı kısa bir şort. Şort giyiyoruz bu sefer öbürü çıkıyor 'Hayır şort olmaz tayt giyeceksiniz' diyor. Kameralardan çok fazla izleniyorduk. Bu çok rahatsız edici. Elimizi kolumuzu koyacak yer bulamıyoruz. Mesela arkadaşımla şakalaşıyorum hemen telefon geliyor, 'Dokunmayın birbirinize.' Kameradan izleyip sürekli 'ayakta duracaksınız, oturmak yasak, yürüyeceksiniz, havuzun etrafına bakacaksınız' gibi söylemlerde bulunuyorlardı" dedi.

'MOBBİNG, YILDIRMAK AMACIYLA YAPILIR'

Avukat Senem Yılmazel, müvekkilinin haklarını arayacaklarını belirterek, "İş yerinde kasıtlı sürekli sistematik olarak uygulanan psikolojik şiddete biz mobbing diyoruz. Aslında devletin bununla ilgili bir yardım hattı da var; 170 hattı. Burayı kişiler arayarak psikolojik destek de alabiliyorlar. Önemli hukuki hakları var. İşçilik alacakları, işçilik hakları ayrı. Biz mobbingden kaynaklı manevi tazminat davası açtık. İlk duruşması bu ay olacak. Bir davranışın mobbing olarak kabul edilebilmesi için kasıtlı, sürekli ve sistematik olması lazım. Bir kez kötü davranış ya da kötü sözü biz mobbing diyemeyiz. Bir davranışın mobbing olarak kabul edilebilmesi için belli bir süreye yayılması lazım. Örneğin müvekkilim yaklaşık 2 yıldır böyle psikolojik şiddet uygulanmış kendisine" diye konuştu.

