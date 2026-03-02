Okullarda 5 Mart'ta ilk ders 'Yeşilay' olacak
KDK devreye girdi: 'Hayalet' internet borcu iptal edildi
Togg'dan yeni kampanya: Sıfır faizli kredi, şarj ve bakım hediye!
Ak Partili Güler açıkladı: Emekli ikramiyesine zam yok!
İstanbul'a 23 yeni metro istasyonu geliyor
İstanbul'da lisede bıçaklı saldırı: İki öğretmen ve bir öğrenci yaralı
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
394 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 37 tutuklama
Bakan Şimşek: Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk
Şubat ayı enflasyonu yarın açıklanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun İran diplomasisi
Cevdet Yılmaz: Makroekonomik temellerimiz sağlam
Ticaret Bakanlığı: İran sınır kapılarında olağanüstü durum yok
2025 yılının büyüme verileri için gözler TÜİK'te
Merkez Bankası'ndan çifte hamle!
Çift tekerlekli kabus: Tas kafadan sonra motosiklet
Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı, Yazıcı için taziye mesajı
Bin 389 İşçi Alımında Kura Çekimi Yarın Yapılacak
Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı
İçişleri Bakanlığından Sınır Güvenliği Toplantısı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
DMM'den 'Yeni banknotlardan Atatürk resmi kaldırıldı' iddialarına yalanlama
Ahmedinejad, İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi
DGM'den 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
Bakıcı ve temizlikçi ücretleri uçtu: Aylık maliyet 70 Bin TL!
DMM'den Borsa İstanbul açıklaması: 'Kapatılacak' iddiaları yalan!
OpenAI'nin Pentagon anlaşması tepki çekti: Milyonlar ChatGPT'yi siliyor!
Milli Eğitim Akademisi sözlü sınav kılavuzu yayımlandı
Okullarda 5 Mart'ta ilk ders 'Yeşilay' olacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Yeşilay Haftası kapsamında 5 Mart Perşembe günü tüm resmi ve özel okullarda "İlk Dersim Yeşilay" etkinliğinin düzenleneceğini duyurdu. 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek bu uygulama ile yaklaşık 18 milyon öğrenciye bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim verilmesi ve sağlıklı yaşam bilincinin aşılanması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi ve özel okullarda 5 Mart Perşembe günü "İlk Dersim Yeşilay" etkinliği yapılacak.

Yeşilayın açıklamasına göre, her yıl 1-7 Mart'ta kutlanan Yeşilay Haftası kapsamında, Yeşilay Kulüpleri aracılığıyla etkinlik gerçekleştirilecek.

Etkinliğin 5 Mart Perşembe günü 08.30-09.30 saatlerinde Üsküdar İlkokulunda yapılacak örnek uygulamasına, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan da katılacak.

Yeşilay tanıtım videosunun izletileceği, "Yeşilay'ı Tanıyalım" oturumunun düzenleneceği programda, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyine yönelik "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı" etkinlikleri yapılacak.

Programda, "Yeşilay Çocuk Müzikali" de sahnelenecek.

Resmi yazıyla okullara bildirildi

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine resmi yazıyla duyurulan uygulamayla, Türkiye genelinde ilk ders zilinin "sağlıklı bir gelecek için" çalmasının sağlanması hedefleniyor.

Türkiye genelinde 17 milyon 956 bin 523 öğrenciye eş zamanlı Yeşilay ve bağımlılıklarla mücadele konularının anlatılacağı etkinlik kapsamında, öğrencilerin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarının desteklenmesi ve bağımlılıklara karşı farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.

