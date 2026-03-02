Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı.

Bölgedeki çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliği olumsuz etkilediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede kalıcı sükuneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın ve tarafları diyalog zeminine dönmeleri için teşvik etmenin mühim olduğunu da ifade etti.