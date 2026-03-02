15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da Vali Naci Aktaş'ı ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yeşilay Haftası Buluşması'na katılan Aktaş, burada yaptığı konuşmada, Yeşilayın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bu haftanın, aileleri, gençleri ve toplumu koruyan bir seferberliğe dönüşmesini dileyen Göktaş, güçlü aile ve güçlü toplum için bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkati çekti.

Bir merak, özenme, yalnızlık anı ya da ait olma isteği şekilde başlayan küçük bir adımın, zamanla hayatı kuşatan bir tehdide dönüştüğünü belirten Göktaş, "Tütün, alkol ve madde bağımlılığı, bireyin beden sağlığını ve psikolojisini doğrudan tahrip eden başlıca tehditlerdir. Bunun yanı sıra teknoloji, ekran, oyun ve kumar bağımlılığı da özellikle gençlerimizin dikkatini, ilişkilerini ve hayatını olumsuz etkileyen yeni risk alanlarıdır." ifadesini kullandı.

Bağımlılığın her türünün, kişiye ve çevresine farklı biçimlerde zarar verdiğini vurgulayan Göktaş, bağımlılıkla mücadele konusunda Yeşilayın varlığının, toplum için büyük bir güven kaynağı olduğunu belirtti.

Aileyi merkeze alan bağımlılıkla mücadele çalışmalarına değinen Göktaş, bu anlayışın en güçlü yansımalarından birinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller" vizyonu olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"2026 yılının Yeşilay tarafından 'Bağımsızlık Yılı' ilan edilmesi, bağımlılıkla mücadelenin, ülkemizin geleceğini ilgilendiren milli bir sorumluluk olduğunu açıkça göstermektedir. Bu güçlü irade, sağlıklı nesiller için ortaya koyduğumuz ortak iradeyi daha görünür hale getirmiştir. Biz de Bakanlık olarak bağımlılıkla mücadelede, özellikle aileyi merkeze alan güçlü sosyal destek mekanizmalarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi insan sağlığına, toplum huzuruna zarar veren bağımlılığın her çeşidiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

"Sosyal medya platformları sorumluluk üstlenmeli"

Sosyal Uyum Süreci modeliyle, 18 yaş üstü bağımlı bireylerin topluma güçlü bir şekilde katılımını sağladıklarını dile getiren Göktaş, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri ile bugüne kadar 81 ilde 1 milyon 350 bin vatandaşa Yeşilayın destekleriyle ulaştıklarını kaydetti.

Göktaş, dijital dünyanın risklerine karşı mücadele çalışmalarına değinerek, "Dijital çağın imkanlarını doğru kullanmak kadar, çocukları ve gençleri dijital dünyanın risklerine karşı korumak da hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesini, sadece teknik bir denetim meselesi olarak görmedik. Bunu çocukların zihnini, psikolojisini ve gelişimini koruyan bir toplum meselesi olarak ele alıyoruz. Zararlı içerikleri, bağımlılığı besleyen kontrolsüz akışlara karşı daha güçlü bir koruma çerçevesi oluşturmak zorundayız. Sosyal medya platformları da artık bu konuda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir." diye konuştu.

"Önümüzdeki günlerde teklifimiz AK Parti Grubunca Meclis Başkanlığı'na sunulacak"

Yaşa uygun içerik denetimi, etkili bildirim mekanizmaları ve çocuk güvenliğini esas alan dijital tasarımların bu sürecin ayrılmaz parçası olduğuna değinen Göktaş, şöyle konuştu:

"Bunun yanı sıra oyun dünyasına yönelik yasakçı bir tutum içerisinde asla değiliz. Temel beklentimiz, karşımızda taleplerimizi iletebileceğimiz kurumsal bir muhatabın bulunmasıdır. Oyunlara dair yaklaşımımızın tek amacı çocuklarımızın güvenliğini sağlamaktır. İnşallah önümüzdeki günlerde teklifimiz AK Parti Grubu tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulacaktır. Yakın zamanda böyle bir yasal düzenlemeyi hayata geçiren ülkelerden biri de Türkiye olacak. Sosyal risk haritalarımızla, bağımlılık riskini mahalle ve ilçe ölçeğinde Aile Rehberi sistemiyle takip ediyoruz. Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modeli'yle de özellikle yerelde tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu modelde en önemli iki paydaşımız muhtarlarımız ve okullardır. Muhtarlar, mahalle ölçeğinde sosyal riskleri erkenden tespit eden temel çözüm ortaklarımızdır."

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç de bağımlılığının bugünün problemi olmadığını ve dünden bugüne birçok toplumun bu problemi yaşadığını belirtti.

Toplum bir araya gelmeden ve beraberce bu konuda duruş sahibi olmadan bağımlılıkların üstesinden gelinemediğini aktaran Dinç, "Bağımlılıkla mücadele işini sadece kurumlarda bırakamayız. Sadece Yeşilaya bırakamayız. 'Yeşilay böyle yapsın, devlet şöyle yapsın' diyemeyiz. Yeşilay yapsın, muhakkak yapsın. Devlet yapsın, muhakkak yapsın ama biz ne yapabiliriz? Biz bu işe nasıl destek veririz? Biz nasıl bu yükü sırtlanırız, onu da düşünmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Programda Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş ile Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas da konuştu.

Konuşmaların ardından Göktaş'a hediye takdim edildi.