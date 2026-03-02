Pırlanta, elmas ve incide vergi değişikliği: %20 ÖTV geliyor!

Yıllardır kamuoyunun vicdanını yaralayan ve "Lüks tüketimde neden vergi yok?" tartışmalarına konu olan pırlanta, elmas ve inci gibi değerli taşlarda vergi muafiyeti dönemi sona eriyor.

Hükümet, vergi sisteminde adaleti tesis etmek ve dar gelirli vatandaşın üzerindeki yükü dengelemek amacıyla lüks tüketimin zirvesine %20 ÖTV neşterini vurdu.

KIYMETLİ MADENİ TAŞLARLA İLGİLİ DÜZENLEME



TBMM'de açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ekonomik düzenlemelere ilişkin 19 maddelik kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı. Yeni düzenlemelere ilişkin konuşan Güler, pırlanta, inci, elmas gibi değerli taşlara yüzde 20 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) getirileceğini duyurdu.

Güler, "Lüks tüketimde ÖTV düzenlemeleri başlığında vergi sistemlerinde adaleti sağlamak ve kamu gelirlerini artırmak amacıyla, lüks tüketim kalemlerinden biri olan kıymetli madeni taşlarla ilgili olarak düzenlemeye gidiyoruz" dedi.

YÜZDE 20 OLARAK BELİRLENDİ



Geçmiş dönemde ÖTV kapsamında dahil olmayan elmas, inci ve kıymetli taşların sadece KDV'ye tabi tutulduğunu hatırlatan Güler "Hazırladığımız teklifle elmas, inci, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşyaları ÖTV'den kanununun 4 sayılı listeye ekliyoruz. Bu ürünlerin tesliminde olacak ÖTV oranını yüzde 20 olarak da belirlemiş oluyoruz" dedi.