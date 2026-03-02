Petrol piyasasında 'Hürmüz' alarmı: Fiyatlar 150 doları görebilir

Borsadan sert düşüş: Günü yüzde 2,71 değer kaybıyla kapattı
İran'a yönelik saldırılar enerji piyasasını karıştırdı. Uzmanlar, arz kesintisi senaryolarıyla petrol fiyatlarının varil başına 85 ile 150 dolar aralığına yükselebileceği konusunda uyarıyor. Petrol ticaretinin kalbi Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek uzun süreli bir kesinti, özellikle Japonya, Çin ve Güney Kore gibi Asya ülkelerinin enerji arzını ciddi şekilde tehdit ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2026 18:41, Son Güncelleme : 02 Mart 2026 18:43
ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından piyasalarda arz kesintisi senaryoları fiyatlanırken uzmanlar petrol fiyatlarının varil başına 85 ila 150 dolar aralığına yükselebileceğine işaret ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden geçen boru hatlarının günlük yaklaşık 3,5 milyon varillik alternatif kapasite sunduğu ifade ediliyor.

ABD'nin stratejik petrol rezervlerinin ise 415 milyon varil seviyesinde bulunduğu belirtilirken, Hürmüz Boğazı'nda uzun süreli bir kesintinin özellikle Asya rafineri marjları ve navlun fiyatları üzerinde sert dalgalanmalara yol açabileceğini değerlendiriyor.

Petrol rezervlerinin olası bir arz kesintisini karşılamada yetersiz kalabileceğini kaydeden uzmanlar, fiyatların varil başına 85 ila 150 dolar aralığına yükselebileceğini öngörüyor.

- Japonya, petrolünün yaklaşık yüzde 72'sini Hürmüz Boğazı üzerinden ithal ediyor

Öte yandan, günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürününün taşındığı stratejik deniz geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'na ülkelerin bağımlılık oranları dikkati çekiyor.

Buna göre, Japonya'nın petrol ithalatının yaklaşık yüzde 72'si Hürmüz Boğazı üzerinden taşınırken Güney Kore'de bu oran yüzde 65 seviyesinde bulunuyor.

Asya'nın büyük ekonomilerinden Çin ve Hindistan için Hürmüz Boğazı rotasına bağımlılık yaklaşık yüzde 50 olarak öne çıkıyor.

Avrupa genelinde ortalama bağımlılık yüzde 18 seviyesinde ölçülürken ABD'nin Hürmüz geçişine bağımlılığı yaklaşık yüzde 2 düzeyinde hesaplanıyor.

