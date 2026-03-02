BOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaz arzında risk yok!
BOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaz arzında risk yok!
İki otomobilin çarpıştığı kazada lise öğrencisi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan 6 kişiden lise öğrencisi genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

02 Mart 2026 20:56
