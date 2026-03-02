Mersin'den Dünya Şampiyonluğuna: 91 madalyalı lise zirvede!
Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı
Bakanlıktan kanser taraması seferberliği: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Lisede bıçaklı saldırı: Saldırgan ders programına göre saldırıyı planlamış!
BOTAŞ'tan açıklama: Doğalgaz arzında risk yok!
KPSS sonuçlarını manipüle eden FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan yakalandı
Erdoğan'dan İran mesajı: Biz sulhun tarafındayız
Borsadan sert düşüş: Günü yüzde 2,71 değer kaybıyla kapattı
Petrol piyasasında 'Hürmüz' alarmı: Fiyatlar 150 doları görebilir
Pırlanta, elmas ve incide vergi değişikliği: %20 ÖTV geliyor!
CTE'den 2026 isteğe bağlı personel atama duyurusu
Okullarda 5 Mart'ta ilk ders 'Yeşilay' olacak
KDK devreye girdi: 'Hayalet' internet borcu iptal edildi
Togg'dan yeni kampanya: Sıfır faizli kredi, şarj ve bakım hediye!
Ak Partili Güler açıkladı: Emekli ikramiyesine zam yok!
İstanbul'a 23 yeni metro istasyonu geliyor
Akaryakıta zam geliyor: Tarih belli oldu
Şubat ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
394 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 37 tutuklama
Bakan Şimşek: Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk
Şubat ayı enflasyonu yarın açıklanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun İran diplomasisi
Cevdet Yılmaz: Makroekonomik temellerimiz sağlam
Ticaret Bakanlığı: İran sınır kapılarında olağanüstü durum yok
2025 yılının büyüme verileri için gözler TÜİK'te
Merkez Bankası'ndan çifte hamle!
Çift tekerlekli kabus: Tas kafadan sonra motosiklet
Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı, Yazıcı için taziye mesajı
Bin 389 İşçi Alımında Kura Çekimi Yarın Yapılacak
Sağlık

Bakanlıktan kanser taraması seferberliği: Tüm zamanların rekoru kırıldı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, gönderilen 39 milyon hatırlatma mesajı sonrası kanser taramalarında tüm zamanların günlük rekorunun kırıldığını açıkladı. Şubat ayında günlük 20 bin 100 kalın bağırsak, 10 bin 226 serviks ve 8 bin 7 meme kanseri taraması gerçekleştirilerek tarihi bir seviyeye ulaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2026 22:32
