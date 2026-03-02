Mersin'den Dünya Şampiyonluğuna: 91 madalyalı lise zirvede!
Mersin Yahya Akel Fen Lisesi, BrainIACS Matematik Olimpiyatları'nda 91 madalya kazanarak dünya birincisi oldu. Uluslararası yarışmada 11 altın, 22 gümüş ve 58 bronz madalya kazanan öğrenciler, matematik alanında dünya zirvesine yerleşti.
Mersin'de eğitim veren Yahya Akel Fen Lisesi öğrencileri, uluslararası düzeyde
gerçekleştirilen BrainIACS Matematik Olimpiyatları'nda gösterdikleri üstün performansla
dünya 1.'liği elde ederek büyük bir başarıya imza attı.
Okul öğrencileri, olimpiyatlarda kazandıkları toplam 91 madalya ve elde ettikleri
yüksek başarı puanlarıyla dünya genelinde zirveye yerleşti. Elde edilen derecelerle
Mersin'i ve Türkiye'yi gururlandıran öğrenciler, matematik alanındaki yetkinliklerini
uluslararası arenada kanıtladı.
Yarışma sonucunda öğrenciler 11 altın madalya, 22 gümüş madalya ve 58 bronz
madalya kazanarak toplamda 91 madalyaya ulaştı.
Başarı sonrası okulda düzenlenen törende öğrencilerin madalyaları, okul yönetimi
ve öğretmenleri tarafından takdim edildi. Törende konuşan okul yöneticileri,
elde edilen sonucun disiplinli çalışma, güçlü akademik kadro ve öğrencilerin
azmi sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.
Yahya Akel Fen Lisesi olarak bilimi ve matematiği merkeze alan eğitim anlayışıyla
uluslararası başarı kültürünü büyütmeye devam ettiklerini belirten okul yönetimi,
öğrencileri tebrik ederek emeği geçen öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.
Uluslararası platformda elde edilen bu derece, Mersin'in eğitim alanındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.