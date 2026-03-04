Kastamonu Üniversitesinde GYS Mağduriyeti!

Ankara-İstanbul arası 80 dakika: Saatte 350 km hızla SHT geliyor
Ankara-İstanbul arası 80 dakika: Saatte 350 km hızla SHT geliyor
Şubatta enflasyonun rotası: Gıda fiyatları ve Ramazan etkisi öne çıktı
Şubatta enflasyonun rotası: Gıda fiyatları ve Ramazan etkisi öne çıktı
Afete hazır Üniversite: AFAD ve YÖK protokolü imzaladı
Afete hazır Üniversite: AFAD ve YÖK protokolü imzaladı
Tüm çalışan annelere 6 ay doğum izni: İşte teklifin detayları
Tüm çalışan annelere 6 ay doğum izni: İşte teklifin detayları
Bakan Çiftçi yanıtladı: İran sınırında göç riski var mı?
Bakan Çiftçi yanıtladı: İran sınırında göç riski var mı?
Gıda fiyatları şubata damga vurdu: Aylık artış yüzde 5,34
Gıda fiyatları şubata damga vurdu: Aylık artış yüzde 5,34
Öğretmen adayları dikkat! 2026-MEB-AGS örnek soruları yayımlandı
Öğretmen adayları dikkat! 2026-MEB-AGS örnek soruları yayımlandı
Bakanlıktan 10 milyon kişiye SMS: Ücretsiz diyetisyen hizmeti başlıyor
Bakanlıktan 10 milyon kişiye SMS: Ücretsiz diyetisyen hizmeti başlıyor
Dolar yükseldi, ikinci el araç fiyatları hareketlendi: İşte son veriler
Dolar yükseldi, ikinci el araç fiyatları hareketlendi: İşte son veriler
Anne ve kızının cansız bedeni bulunmuştu: Bakanlıktan açıklama geldi
Anne ve kızının cansız bedeni bulunmuştu: Bakanlıktan açıklama geldi
Yeni teklif TBMM'de: Doğum izin süreleri artırılıyor!
Yeni teklif TBMM'de: Doğum izin süreleri artırılıyor!
İsrail polisi CNN Türk muhabirinin telefonunu şifresiz nasıl açtı?
İsrail polisi CNN Türk muhabirinin telefonunu şifresiz nasıl açtı?
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze engellendi
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze engellendi
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Motorine 12, Benzine 3 Lira Zam Geliyor İddiası
Motorine 12, Benzine 3 Lira Zam Geliyor İddiası
'Enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız'
'Enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız'
35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı
35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı
Bedelli askerlik Devlete 19 milyar TL ek gelir sağlayacak
Bedelli askerlik Devlete 19 milyar TL ek gelir sağlayacak
Savaşa rağmen altın neden düştü. İşte cevabı
Savaşa rağmen altın neden düştü. İşte cevabı
Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu 'kar' uyarısı
Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu 'kar' uyarısı
12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
Jeopolitik riskler altını destekliyor
Jeopolitik riskler altını destekliyor
Yargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası
Yargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası
Yılın ilk iki ayı tamamlandı: Otomotiv pazarında SUV rüzgarı!
Yılın ilk iki ayı tamamlandı: Otomotiv pazarında SUV rüzgarı!
Kurtulmuş: Komisyon raporu nihayet değildir, yol haritasıdır
Kurtulmuş: Komisyon raporu nihayet değildir, yol haritasıdır
Türkiye'den 35 hastane dünyanın en iyileri arasına girdi
Türkiye'den 35 hastane dünyanın en iyileri arasına girdi
Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!
Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!
Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!
Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!
İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu
İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu
Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Ana sayfaHaberler Eğitim

Kastamonu Üniversitesinde GYS Mağduriyeti!

Kastamonu Üniversitesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında yazılı sınavda yüksek not alan adayları sözlü sınavda mağdur etti!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Mart 2026 20:42, Son Güncelleme : 04 Mart 2026 20:50
Yazdır
Kastamonu Üniversitesinde GYS Mağduriyeti!

Kastamonu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Şef ve Şube Müdürü görevde yükselme sınavının sözlü aşamasında yazılı sınavda yüksek not alan adaylara sözlü sınavda çok düşük puan verilmesi eleştiri konusu oldu.

Şube Müdürlüğü yazılı sınavında 98 alan adayın 30 puan alması, Şef alanında yazılı sınavda 90 puan alan adayın 40 puan alması sözlü sınavın objektif bir şekilde yapılıp yapılmadığı konusunda ciddi soru işaretleri ortaya çıkarmıştır.

Yazılı sınavda yalnızca bir yanlış yapan adayın, daha sübjektif nitelik taşıyan sözlü aşamada bu denli düşük bir puanla başarısız sayılması, ölçme ve değerlendirme kriterlerinin şeffaflığı konusunda ciddi kuşkular doğurmaktadır.

Özellikle yıllardır kuruma hizmet eden, emeği ve bilgi birikimiyle yazılı sınavda yüksek başarı gösteren personelin sözlü sınavda düşük puanlarla saf dışı bırakılması, sadece bireysel mağduriyet üretmekle kalmamakta; aynı zamanda kurumsal aidiyet duygusunu da zedelemektedir.

Emeğin karşılığının alınmadığı algısı, kamu yönetimine olan güveni aşındıran en önemli unsurlardan biridir.

Sözlü sınavların doğası gereği sübjektif değerlendirmelere açık olduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, kamu idarelerinin sözlü sınavı adayları zorlayarak eleme aracı haline getirmek yerine; yazılı sınavda başarılı olmuş personelin yöneticilik kabiliyeti, temsil yeteneği ve iletişim becerilerini makul ve ölçülebilir kriterlerle değerlendirecek bir çerçeve oluşturması beklenir. Aksi halde yazılı sınavda gösterilen üstün başarının tek bir sözlü komisyon değerlendirmesiyle etkisiz hale getirilmesi, liyakat ilkesini tartışmalı hale getirmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber