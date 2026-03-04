Ankara-İstanbul arası 80 dakika: Saatte 350 km hızla SHT geliyor
Şubatta enflasyonun rotası: Gıda fiyatları ve Ramazan etkisi öne çıktı
Afete hazır Üniversite: AFAD ve YÖK protokolü imzaladı
Tüm çalışan annelere 6 ay doğum izni: İşte teklifin detayları
Bakan Çiftçi yanıtladı: İran sınırında göç riski var mı?
Gıda fiyatları şubata damga vurdu: Aylık artış yüzde 5,34
Öğretmen adayları dikkat! 2026-MEB-AGS örnek soruları yayımlandı
Bakanlıktan 10 milyon kişiye SMS: Ücretsiz diyetisyen hizmeti başlıyor
Dolar yükseldi, ikinci el araç fiyatları hareketlendi: İşte son veriler
Anne ve kızının cansız bedeni bulunmuştu: Bakanlıktan açıklama geldi
Yeni teklif TBMM'de: Doğum izin süreleri artırılıyor!
İsrail polisi CNN Türk muhabirinin telefonunu şifresiz nasıl açtı?
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze engellendi
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Motorine 12, Benzine 3 Lira Zam Geliyor İddiası
'Enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız'
35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı
Bedelli askerlik Devlete 19 milyar TL ek gelir sağlayacak
Savaşa rağmen altın neden düştü. İşte cevabı
Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu 'kar' uyarısı
12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
Jeopolitik riskler altını destekliyor
Yargıtay'dan emsal karar: Eşini gizli kamerayla kaydedene hapis cezası
Yılın ilk iki ayı tamamlandı: Otomotiv pazarında SUV rüzgarı!
Kurtulmuş: Komisyon raporu nihayet değildir, yol haritasıdır
Türkiye'den 35 hastane dünyanın en iyileri arasına girdi
Hurda klasikleri yeniden yollara döndürüyor: Yılda sadece 3 sipariş alıyor!
Borsadan sert düşüş: İki günlük kayıp yüzde 6'ya yaklaştı!
İçişleri Bakanlığı'nda iletişimden sorumlu isim belli oldu
Ali Yalçın: Okullarda idareten değil, hakikaten güvenlik istiyoruz
Erdoğan: NATO ile birlikte gerekli müdahaleleri yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün olduğu gibi NATO ile gerekli müdahaleleri yapıyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mart 2026 20:04, Son Güncelleme : 04 Mart 2026 20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Gazilik mertebesine erişmiş tüm gazilerimizi minnetle anıyor ve hayatta olan gazilerimize uzun ve hayırlı ömürler temenni ediyorum. Biz şehitlerin ölmediğini müjdeleyen dinin mensuplarıyız. Aziz ruhları İnşallah bize rehberlik edecek, milletimizin kutlu yürüyüşünde yolumuzu aydınlatacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözbebeği olan bordo berelilerimiz yurt içinde ve sınır ötesinde destan yazmışlardır. Nice kritik operasyonda hayati roller üstlenen bordo berelilerimizle milletçe iftihar ediyoruz.

Sizleri ve sizlerin şahsında namertlere meydanları dar eden tüm koçyiğitleri, bu seçkin camianın tüm mensuplarını yürekten tebrik ediyorum. Türk milleti için en sık kullanılan ifadelerden biri asker-millet tanımıdır.

Vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız tehdit edildiğinde nasıl bir millet olduğumuzu bu topraklardaki bin yıllık tarihimizde defalarca gösterdik. Bize ömür biçenler, bizi bu topraklardan söküp atacaklarını zannedenler oldu. Ezanlarımızı susturmaya, şanlı bayrağımızı indirmeye yeltenenler oldu. Hepsinin heveslerini kursaklarında bıraktık.

Bu mücadele ruhuna sahip olmasaydık, dünyanın en çalkantılı bölgesinde bin yıl yaşayamazdık. Bugün de etrafımızda yanan ateş çemberinin ortasında istikrar adasıysak, bunu ilk önce esareti asla kabul etmeyen, milli hislerimize ardından da kahraman ordumuzun caydırılıcılığına borçluyuz.

"Anında gerekli müdahalede bulunuyoruz"

Millet olarak ebedi yurdumuz olan bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı sürekli arttırmak zorundayız. Bölgemizin içinden geçtiği sıkıntılı günlerde, işi asla şansa bırakmıyoruz. Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz."

