Akaryakıtta 'Vergi Kalkanı' dönemi: Zamları devlet karşılayacak

Körfez'deki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'nın tıkanmasıyla petrol fiyatları rekor kırarken, motorine beklenen 6,69 TL'lik zam eşel mobil beklentisiyle ertelendi. Eşel mobil devreye girerse; benzinde 14,82 TL, motorinde ise 13,90 TL'ye kadar olan zam tutarları ÖTV'den düşülerek pompa fiyatına yansıtılmayacak.

04 Mart 2026 21:25
Akaryakıtta 'Vergi Kalkanı' dönemi: Zamları devlet karşılayacak
Küresel ekonomiler petrol fiyatlarını takip etmeye başladı. ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırı Körfez ülkelerinin tamamını ateş çemberine aldı. İran'ın füzelerine karşılık veren diğer Körfez ülkeleri petrol fiyatının yükselişine neden oldu.

Hürmüz Boğazı'nın faaliyetinin neredeyse durma noktasına gelmesi, petrol tankerlerinin mahsur kalmış ya da Basra Körfezi'ne giriş yapamaması petrol fiyatlarını sıçrattı.

NTV'nin haberine göre; petrole gelen zam akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Bugün devreye girmesi beklenen 6,69 liralık motorin zammı eşel mobil sisteminin devreye alınacağı beklentisiyle ertelendi.

EŞEL MOBİLDE İNDİRİM TAVANI NE KADAR OLACAK?

Benzinde 14,8277 lira, motorinde 13,9006 lira, LPG (Propan) 11,3830 lira ÖTV bulunuyor. Eşel mobil sistemine geçilmesi durumunda bu tutarlar kadar akaryakıta gelecek zam devlet tarafından karşılanmış olacak. Başka bir deyişle zam tutarı kadar Özel Tüketim Vergisi'nden vazgeçilecek. ÖTV tavanına erişildiğinde ise mecburi olarak zamlar akaryakıt pompa fiyatlarına yansıyacak. Örnek vermek gerekirse benzindeki ÖTV 14,8277 lira ve gelen toplam zamlar 15 lira olduğunu varsayarsak benzine 18 kuruşa yakın zam gelecek.

Devlet burada sadece ÖTV değil, Katma Değer Vergisi'nden de vazgeçmiş olacak. Tahsil edemediği ÖTV'nin KDV'si de gerileyeceği için devletin vergi kaybı artmış olacak.

EŞEL MOBİL NEDİR?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi'nden karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak biliniyor.

Örneğin, motorin fiyatı belirtilen nedenlerle (vergiler hariç) 20 kuruş artacağında, motorindeki ÖTV aynı tutarda indirilmek suretiyle motorinin pompa fiyatı sabit tutuluyor. Daha sonra motorin fiyatında indirim yapılacak olması durumunda ise, öncelikle ÖTV tutarı artırılarak vazgeçilen ÖTV karşılanıyor.

Böylelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciyi ve dezenflasyon sürecini artan fiyatlardan koruma altına almış oluyor.

2021'DE SONA ERDİ

Türkiye'de uygulanan eşel mobil sistemi 2021 yılının son çeyreğinde artan döviz kuruna bağlı olarak, akaryakıt ürünlerinde kaldırıldı.

