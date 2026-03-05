5 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iftarda rektörlerle bir araya gelecek.
(TBMM/18.51)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak, Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(Lefkoşa/14.00/14.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplu açılış programı ile Dünya Yetimler Günü İftar Buluşması'na iştirak edecek.
(Kocaeli/17.30/18.30)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, MÜSİAD-İHH iftarına katılacak.
(Uşak/15.00/15.45/19.00)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, partisinin il başkanlığında, İstanbul'da faaliyet gösteren Türk Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları'nın iftar programına iştirak edecek.
(İstanbul/18.30)
4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Polonya temasları kapsamında Varşova Tatar Camisi'nde düzenlenecek halk iftarına katılacak.
(Varşova)
5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, yetim çocuklar ile iftar programında bir araya gelecek.
(İstanbul/19.06)
6- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(İstanbul/14.30)
2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.
(İstanbul/14.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Tahran/Washington/Kudüs)
2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Genel Kurulu'na katılacak.
(Ankara/14.00)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında dördüncü ve son hafta maçları sona erecek. Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor, ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor, Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği ve Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK müsabakaları yapılacak.
(Antalya/İstanbul/İzmir/Muğla/20.30)
2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Monaco ekibini konuk edecek.
(İstanbul/20.45)
3- Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçlarında, Galatasaray HDI Sigorta, Belçika'nın Greenyard Maaseik takımını ağırlayacak, Fenerbahçe Medicana ise Slovenya'nın ACH Volley takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(İstanbul/20.00/Lübliyana/22.00)
4- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 24. haftasından Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor karşılaşması oynanacak.
(İstanbul/19.30)