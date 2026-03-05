5 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iftarda rektörlerle bir araya gelecek.

(TBMM/18.51)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak, Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Lefkoşa/14.00/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplu açılış programı ile Dünya Yetimler Günü İftar Buluşması'na iştirak edecek.

(Kocaeli/17.30/18.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, MÜSİAD-İHH iftarına katılacak.

(Uşak/15.00/15.45/19.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, partisinin il başkanlığında, İstanbul'da faaliyet gösteren Türk Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları'nın iftar programına iştirak edecek.

(İstanbul/18.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Polonya temasları kapsamında Varşova Tatar Camisi'nde düzenlenecek halk iftarına katılacak.

(Varşova)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, yetim çocuklar ile iftar programında bir araya gelecek.

(İstanbul/19.06)

6- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/14.00)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında dördüncü ve son hafta maçları sona erecek. Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor, ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor, Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği ve Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK müsabakaları yapılacak.

(Antalya/İstanbul/İzmir/Muğla/20.30)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Monaco ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

3- Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçlarında, Galatasaray HDI Sigorta, Belçika'nın Greenyard Maaseik takımını ağırlayacak, Fenerbahçe Medicana ise Slovenya'nın ACH Volley takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Lübliyana/22.00)

4- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 24. haftasından Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor karşılaşması oynanacak.

(İstanbul/19.30)