4 idari dava ihtisas mahkemelerinde görülecek
Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla, bazı idari davaların belirli mahkemelerde görülmesini öngören yeni bir ihtisaslaşma düzenlemesi yürürlüğe girdi. Karara göre acele kamulaştırma, özelleştirme kararları, teşvik satış ve tahsis işlemleri ile bazı çevresel kararlarla ilgili davalar belirlenen idare mahkemelerinde görülecek.
HSK Birinci Dairesinin 3 Mart 2026 tarihli ve 346 sayılı kararıyla alınan düzenleme, yargılamaların daha hızlı ve uzmanlaşmış mahkemelerde yürütülmesini amaçlıyor. Kararda, özellikle kamu yararını yakından ilgilendiren bazı idari işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda "ivedi yargılama usulü" kapsamında etkin ve hızlı yargılama yapılmasının hedeflendiği belirtildi.
Yargılamalarda ihtisaslaşma hedefleniyor
Kararda, idari yargılamalarda gecikmelerin önlenmesi, makul sürede yargılanma ilkesinin güçlendirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla bazı dava türlerinin belirli mahkemelerde toplanmasının uygun görüldüğü ifade edildi.
HSK, iş yükü ve dosya yoğunluğunu da dikkate alarak bu dava türlerinin belirli idare mahkemelerinde ihtisaslaşma yoluyla görülmesine karar verdi. Böylece benzer uyuşmazlıkların aynı mahkemelerde toplanmasıyla hem kararların daha hızlı verilmesi hem de içtihat birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Hangi davalar kapsamda?
Karara göre aşağıdaki işlemlerden doğan davalar belirlenen ihtisas mahkemelerinde görülecek:
- Acele kamulaştırma işlemleri
- Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları
- Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında yapılan satış, tahsis ve kiralama işlemleri
- Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sonucu alınan bazı kararlar
Bu davalar, belirlenen idare mahkemelerine gönderilecek ve gerektiğinde dosyalar iş bölümü çerçevesinde ilgili mahkemeler arasında paylaştırılabilecek.
Birçok ilde ihtisas mahkemeleri belirlendi
HSK kararında dava türlerinin görüleceği mahkemeler de tek tek sayıldı. Buna göre Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Kayseri, Konya, Samsun, Erzurum ve Diyarbakır gibi birçok ilde belirli idare mahkemeleri bu davalar için görevlendirildi.
Belirlenen mahkemelerin, söz konusu davalarda ihtisas mahkemesi gibi çalışarak dosyaları daha hızlı ve uzmanlaşmış şekilde sonuçlandırması hedefleniyor.
Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tıklayınız.