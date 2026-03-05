MEB görevde yükselme yönetmeliği değişti. 3 yıl şartı geldi

5 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile MEB görevde yükselme yönetmeliği kapsamında hem unvan değişikliği kadrolarında hem de bölge hizmetine bağlı yer değiştirme hükümlerinde dikkat çeken değişikliklere gidildi. Özellikle ilçe milli eğitim müdürlüğüne atanma kriterlerinin genişletilmesi ve bazı kadrolara "matbaacı" unvanının eklenmesi öne çıktı.

Matbaacı kadrosu görevde yükselme kapsamına alındı

Yönetmeliğin 5'inci maddesinde yapılan değişiklikle, büro hizmetleri grubu kadroları arasına "matbaacı" unvanı eklendi. Bu değişiklikle birlikte matbaacı kadrosunda görev yapan personel de görevde yükselme sürecine açık biçimde dahil edilmiş oldu.

Görevde yükselerek atananlara 3 yıl tayin sınırlaması

Yönetmeliğin 21'inci maddesine eklenen yeni fıkra ile görevde yükselme veya unvan değişikliği kapsamında atanan personel için önemli bir sınırlama getirildi.

Buna göre, bu kapsamda atananlar:

29'uncu madde (bölge hizmetine bağlı yer değiştirme),

31'inci madde (isteğe bağlı yer değiştirme)

hükümleri çerçevesinde yapılacak atamalar ile belgeyle ispat edilebilen mazeret halleri dışında, atandıkları tarihten itibaren üç yıl süreyle yer değişikliği talebinde bulunamayacak.

Bu düzenlemeyle, özellikle yeni atanan şube müdürü ve diğer yöneticilerin 3 yıl süreyle başka bir yere tayin olmaları sınırlandırılarak yöneti kadrolarında istikrarı sağlanması amaçlandı.

İlçe milli eğitim müdürü atama şartlarında proje okulu müdürleri için düzenleme

Yönetmeliğin 23'üncü maddesinde yapılan değişiklikle ilçe milli eğitim müdürlüğüne atanma kriterleri yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeye göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B maddesindeki şartları taşıyan ve öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlar, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamaları halinde ilçe milli eğitim müdürü olarak atanabilecek:

Yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak atanmış olmak şartıyla şube müdürlüğünde en az 2 yıl asaleten görev yapmış olmak,

Yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak eğitim kurumu müdürlüğünde en az 4 yıl asaleten görev yapmış olmak,

Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumu müdürlüğü ya da doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı kurum müdürlüğünde en az 4 yıl asaleten görev yapmış olmak,

Bu görev ve kadrolarda toplam en az 4 yıl asaleten görev yapmış olmak.

Önceki düzenlemede daha sınırlı bir görev tanımı varken, yeni metinle birlikte özellikle özel program ve proje uygulayan okul müdürlerine de yani proje okulu müdürlerine de, sınavla atanmamış olsa dahi, ilçe müdürlüğü yolu açılmış oldu.

2019 öncesi görevlendirilen müdürlere geçiş imkanı

Yönetmeliğe eklenen geçici 4'üncü maddeyle, 21 Nisan 2019 tarihinden önce eğitim kurumu müdürü olarak görevlendirilenlere özel bir düzenleme getirildi.

Buna göre, ilgili mevzuat çerçevesinde 21/4/2019'dan önce müdür olarak görevlendirilenler; 657 sayılı Kanun'un 68/B şartlarını taşımaları, Eğitim kurumu müdürlüğü görevinde veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak atanmış olmak şartıyla şube müdürlüğünde toplam dört yıl görev yapmış olmaları halinde ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atanabilecek.

Bu hüküm, geçmişte görevlendirme usulüyle müdürlük yapanların hak kaybı yaşamaması amacıyla getirilen bir geçiş düzenlemesi niteliği taşıyor.

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmede yeni düzenleme

29'uncu maddede yapılan değişiklikle bölge hizmetine bağlı yer değiştirme usulü yeniden şekillendirildi.

Yeni düzenlemeye göre:

Yöneticilere 20 tercih hakkı verilmeye devam edilecek.

Tüm hizmet bölgelerinde öngörülen süreleri tamamlayan yöneticiler, isterlerse bulundukları yerde görev süresini uzatma talebinde bulunabilecek ya da tüm hizmet bölgeleri için tercih yapabilecek.

Tercihine yerleşemeyen veya tercih yapmayan yöneticilerden tüm bölgelerde görev süresini tamamlayanların atamaları hizmet bölgelerinin tamamına; diğerlerinin atamaları ise görev yapmadıkları hizmet bölgelerine elektronik kura ile resen yapılacak.

Bu düzenleme, özellikle üst bölgelerde uzun süre görev yapan yöneticiler açısından görev yerinde kalma imkanını açık şekilde tanımlaması bakımından dikkat çekiyor.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1- 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"4) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, memur, usta öğretici, sekreter, şoför, matbaacı."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendine "usta öğretici" ibaresinden sonra gelmek üzere ", matbaacı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(7) Bu madde kapsamında atananlar, 29 uncu ve 31 inci maddelere göre yapılacak yer değiştirmeler ile atandıkları tarihten sonra belgeyle ispatı mümkün mazeret halleri ortaya çıkanlar hariç olmak üzere üç yıl süreyle yer değişikliği talebinde bulunamaz."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartlara sahip olanlar; öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak ve aşağıdaki şartlardan en az birini taşımak kaydıyla ilçe milli eğitim müdürü olarak atanabilirler:

a) Yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak atanmış olmak şartıyla şube müdürü kadrosunda en az iki yıl asaleten görev yapmış olmak.

b) Yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak atanmış olmak şartıyla eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl asaleten görev yapmış olmak.

c) Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumu müdürlüğü veya doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı kurum müdürlüğü görevinde en az dört yıl asaleten görev yapmış olmak.

ç) Bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam en az dört yıl asaleten görev yapmış olmak."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yöneticilere 20 tercih hakkı verilir. Halen görev yaptıkları hizmet bölgesinde bu Yönetmelikte öngörülen çalışma süresini tamamlayanlar, daha önce görev yaptıkları hizmet bölgeleri bakımından bu Yönetmelikte öngörülen çalışma sürelerini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında olmak üzere, iki alt ve iki üst hizmet bölgesine yer değiştirmek üzere tercihte bulunabilirler. Halen bulundukları hizmet bölgesi itibarıyla iki alt ve iki üst hizmet bölgesini tercih edemeyecek durumda olanlar, daha önce bölge hizmetini tamamlamadıkları hizmet bölgelerini tercih ederler. Bulundukları hizmet bölgesinde çalışma süresini dolduranlardan hizmet bölgelerinin tümünde bu Yönetmelikte hizmet bölgeleri için belirlenen sürelerde görev yapmış olanlar, bulunduğu yerde görev süresini uzatma talebinde bulunabilir ya da hizmet bölgelerinin tamamı için yer değiştirmek üzere tercihte bulunabilirler. Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerden hizmet bölgelerinin tümünde görev süresini tamamlamış olanların atamaları hizmet bölgelerinin tamamına, diğerlerinin atamaları ise görev yapmadıkları hizmet bölgelerine elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre resen yapılır."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Önceki görevlendirmeler

GEÇİCİ MADDE 4- (1) İlgili mevzuatı çerçevesinde 21/4/2019 tarihinden önce eğitim kurumu müdürü olarak görevlendirilenler 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartları taşımaları kaydıyla; eğitim kurumu müdürlüğü görevinde veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak atanmış olmak şartıyla şube müdürlüğü görevinde toplam dört yıl görev yapmış olmaları halinde ilçe milli eğitim müdürü kadrolarına atanabilirler."

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.