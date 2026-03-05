AFAD ile YÖK arasında 'Afete Hazır Üniversite' protokolü
AFAD ile YÖK arasında 'Afete Hazır Üniversite' protokolü
Güvenli limana talep artıyor: İşte altın satış fiyatları
Güvenli limana talep artıyor: İşte altın satış fiyatları
SPK'dan 9 şirketin borçlanma aracı ihracına onay
SPK'dan 9 şirketin borçlanma aracı ihracına onay
Sosyal medya için e-Devlet şifresi şart
Sosyal medya için e-Devlet şifresi şart
2025 yılında kira geliri elde edenler için beyan dönemi başladı
2025 yılında kira geliri elde edenler için beyan dönemi başladı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi Resmi Gazetede yayımlandı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi Resmi Gazetede yayımlandı
Bakan Gürlek açıkladı: 3 büyük ile yargı irtibat bürosu kurulacak
Bakan Gürlek açıkladı: 3 büyük ile yargı irtibat bürosu kurulacak
Türkiye'de bir örneği daha yok: Kentsel dönüşümden tarih fışkırdı!
Türkiye'de bir örneği daha yok: Kentsel dönüşümden tarih fışkırdı!
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon yüzde 2,76
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon yüzde 2,76
Üniversitelerde yeni dönem: Afet yönetimi seçmeli ders oluyor
Üniversitelerde yeni dönem: Afet yönetimi seçmeli ders oluyor
Akaryakıtta 'Vergi Kalkanı' dönemi: Zamları devlet karşılayacak
Akaryakıtta 'Vergi Kalkanı' dönemi: Zamları devlet karşılayacak
Ankara-İstanbul arası 80 dakika: Saatte 350 km hızla SHT geliyor
Ankara-İstanbul arası 80 dakika: Saatte 350 km hızla SHT geliyor
Şubatta enflasyonun rotası: Gıda fiyatları ve Ramazan etkisi öne çıktı
Şubatta enflasyonun rotası: Gıda fiyatları ve Ramazan etkisi öne çıktı
Tüm çalışan annelere 6 ay doğum izni: İşte teklifin detayları
Tüm çalışan annelere 6 ay doğum izni: İşte teklifin detayları
Bakan Çiftçi yanıtladı: İran sınırında göç riski var mı?
Bakan Çiftçi yanıtladı: İran sınırında göç riski var mı?
Öğretmen adayları dikkat! 2026-MEB-AGS örnek soruları yayımlandı
Öğretmen adayları dikkat! 2026-MEB-AGS örnek soruları yayımlandı
Bakanlıktan 10 milyon kişiye SMS: Ücretsiz diyetisyen hizmeti başlıyor
Bakanlıktan 10 milyon kişiye SMS: Ücretsiz diyetisyen hizmeti başlıyor
Dolar yükseldi, ikinci el araç fiyatları hareketlendi: İşte son veriler
Dolar yükseldi, ikinci el araç fiyatları hareketlendi: İşte son veriler
Anne ve kızının cansız bedeni bulunmuştu: Bakanlıktan açıklama geldi
Anne ve kızının cansız bedeni bulunmuştu: Bakanlıktan açıklama geldi
Yeni teklif TBMM'de: Doğum izin süreleri artırılıyor!
Yeni teklif TBMM'de: Doğum izin süreleri artırılıyor!
İsrail polisi CNN Türk muhabirinin telefonunu şifresiz nasıl açtı?
İsrail polisi CNN Türk muhabirinin telefonunu şifresiz nasıl açtı?
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze engellendi
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze engellendi
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Motorine 12, Benzine 3 Lira Zam Geliyor İddiası
Motorine 12, Benzine 3 Lira Zam Geliyor İddiası
'Enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız'
'Enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız'
35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı
35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı
Bedelli askerlik Devlete 19 milyar TL ek gelir sağlayacak
Bedelli askerlik Devlete 19 milyar TL ek gelir sağlayacak
Savaşa rağmen altın neden düştü. İşte cevabı
Savaşa rağmen altın neden düştü. İşte cevabı
Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu 'kar' uyarısı
Meteorolojiden 5 kente sarı kodlu 'kar' uyarısı
12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
12. Yargı Paketi yolda: Tapuda avukat zorunluluğu geliyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Güvenli limana talep artıyor: İşte altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 5 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mart 2026 07:44, Son Güncelleme : 05 Mart 2026 07:46
Yazdır
Güvenli limana talep artıyor: İşte altın satış fiyatları

Gram altın güne 7.335 TL seviyesinden başlarken, ons altın 5.185 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Orta Doğu'daki çatışmaların yayılma ihtimali ve doların değer kaybetmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesine neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş gözlendi.

Salı günü yaşanan sert gerilemenin ardından altın piyasasında toparlanma çabası dikkat çekiyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 5 Mart 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.331,19 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.360,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.705,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 48.923,78 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 49.177,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 122.684,64 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.184,32 dolar

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber