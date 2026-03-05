Güvenli limana talep artıyor: İşte altın satış fiyatları

Gram altın güne 7.335 TL seviyesinden başlarken, ons altın 5.185 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Orta Doğu'daki çatışmaların yayılma ihtimali ve doların değer kaybetmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesine neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş gözlendi.

Salı günü yaşanan sert gerilemenin ardından altın piyasasında toparlanma çabası dikkat çekiyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 5 Mart 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.331,19 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.360,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.705,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 48.923,78 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 49.177,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 122.684,64 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.184,32 dolar