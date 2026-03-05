THY'nin net karı geçen yıl 118,2 milyar liraya çıktı

THY, finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Buna göre şirketin 2024 yılında 113 milyar 378 milyon lira olan konsolide net karı 2025 yılında 118 milyar 208 milyon liraya çıktı.

THY'nin 2024 yılı sonunda 680 milyar 12 milyon lira olan toplam öz kaynakları 2025 sonunda 911 milyar 256 milyon liraya yükseldi.