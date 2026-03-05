MSB: Türkiye bölgesel istikrarı koruma kararlılığını sürdürmektedir
Bakan Gürlek: Hedef süre aşımında eğer hakim hatalıysa, terfi edemeyecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek ""Öncelikli olarak hedef süre aşılmış mı aşılmamış mı ona bakacağız. Hedef süre aşılmış ve dosya kararı çıkmıyorsa bunun sebeplerini araştırmaya başlayacağız. Davanın uzaması hakimden kaynaklanmışsa bu konuda HSK'nin terfi, atama ya da yer değiştirme cezalarını daha etkili uygulayacağız." dedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi milletvekilleriyle iftar programında bir araya gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek geciken adaletle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Pilot olarak bu illeri belirlediklerini aktaran Bakan Gürlek, "Öncelikli olarak hedef süre aşılmış mı aşılmamış mı ona bakacağız." dedi.

- Hedef süre aşımında hakim hatalıysa HSK'nın yetkilerini kullanacağız

Adalet Bakanı Gürlek yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Öncelikli olarak hedef süre aşılmış mı aşılmamış mı ona bakacağız. Hedef süre aşılmış ve dosya kararı çıkmıyorsa bunun sebeplerini araştırmaya başlayacağız. Yapay zeka da kullanacağız. Özellikle en çok şikayet edilen konular, bölgesel olarak hangi konulardan vatandaşın memnun olmadığı ortaya çıkacak. Eğer hakimden kaynaklanan, mahkemenin çok yoğun olduğundan kaynaklanan bir sebepse HSK bunu anlık olarak görecek. Oraya müdahale edecek. Ya yeni bir mahkeme açacak ya da yeni bir hakim takviye edecek. Davanın uzaması hakimden kaynaklanmışsa bu konuda HSK'nin terfi, atama ya da yer değiştirme cezalarını daha etkili uygulayacağız. Bu toplumumuzda karşılık bulacak ve fayda sağlayacaktır. Burada herhangi bir kanun değişikliğine gerek yok."

- Cezasızlık algısının kırılması için adımlar atacağız

Çocukları şiddete iten etkenlerin araştırılması gerektiğini vurgulayan Bakan Gürlek, şöyle devam etti:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile bir platform kurduk. Çocukları eğitim ya da aile yapısından itibaren şiddete sevk eden olayları araştıracak şekilde bir çalışma yapmayı hedefliyoruz. Suça sürüklenen çocukların cezalarının tamamını çekmesi konusunda bir düşüncemiz var. Bu konuda da zaten meclisimizde de bir komisyon kuruldu. Bunların hepsinin hep birlikte masaya yatırılması lazım. Bu konuda biz özellikle toplumda çocukların karıştığı suçlar ve toplumdaki cezasızlık algısının kırılması için adımlar atacağız. Amacımız uygulamada karşılığı olan ve somut iyileşme üreten düzenlemeleri ortaya koymak.

