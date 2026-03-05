MSB: Türkiye bölgesel istikrarı koruma kararlılığını sürdürmektedir
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,92 artışla 13.062,57 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2026 10:34, Son Güncelleme : 05 Mart 2026 10:28
Borsa güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kazanarak 12.843,19 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 119,38 puan ve yüzde 0,92 artışla 13.062,57 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,10, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 2,04 ile metal eşya makina oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlere karşın, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yeniden başlayabileceğine yönelik iyimserlik ve ABD'de beklentileri aşan istihdam verisinin ardından pozitif seyrediyor.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sürerken pay piyasalarında beklenenden iyi gelen ekonomik veriler, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik iyimser mesajları ve yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmesiyle küresel risk iştahında toparlanma görülüyor.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) ile gerçekleştirilen istişareler neticesinde, son yayımlanan taslakta "AB menşei" şartının Gümrük Birliği çerçevesinde ilke olarak Türkiye'yi de kapsamasını sağlayan yasal zeminin oluşması da yurt içinde pay piyasalarını destekledi.

Diğer taraftan akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini söyledi.

Jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışının endeksin yönü üzerinde etkili olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 13.000 puanın direnç, 12.800 ve 12.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

