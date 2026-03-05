Trump altınları aldı, Venezuela'nın yeni liderini övdü

Dünya ABD ve İsrail'in İran'a saldırısını konuşurken ABD Başkanı Trump'ın hedefindeki bir diğer ülke Venezuela ile ABD önemli bir anlaşma imzaladı. Venezuela devlet madencilik şirketi Minerven, ABD pazarlarına ulaştırılmak üzere 1 tona kadar altın satışı için emtia şirketi Trafigura ile el sıkıştı.

Anlaşmaya göre Minerven, 650 kilo ile 1 ton arasında "Dore bar" külçeleri tedarik edecek. Bu sözleşme, külçelerde altın içeriğinin yüzde 98 olmasını şart koşuyor. Trafigura, ABD hükümetiyle yapılan ayrı bir düzenleme çerçevesinde bu altını ABD'ye sevk edecek. Mevcut piyasada saf altının kilogram fiyatı yaklaşık 180 bin dolar seviyelerinde seyrederken bu hamle, ABD'nin Venezuela üzerinde 3 Ocak'ta dönemin devlet başkanı Nicolas Maduro'nun alıkoyulması operasyonundan itibaren kurduğu fiili kontrolün de bir yansıması olarak görülüyor.

ALTIN ANLAŞMASI SONRASI TRUMP YENİ DEVLET BAŞKANINI ÖVDÜ

ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum, petrol ve maden konularını ele almak üzere Venezuela'ya gitmiş, ziyaretin ardından Venezuela geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, madencilik yasalarında reform yapma planını duyurmuştu. ABD Başkanı Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda petrol akışının başladığını belirterek, iki ülke arasındaki profesyonelliğe dikkat çekti ve Delcy Rodriguez'i övdü. Bu anlaşma, ABD'nin Venezuela'nın en kritik kaynağı olan petrolün kontrolünü ele geçirmesinden bu yana Trump yönetimi gözetiminde yapılan üçüncü anlaşma olma özelliğini taşıyor. Trafigura'nın aynı zamanda 1 milyar doları aşan petrol sözleşmelerinde de yer aldığı belirtiliyor.

Bazı uzmanlar yeni düzenlemenin Venezuela'ya ABD pazarlarına erişim ve istikrarlı bir finansal sistem sunduğunu savunuyor. Venezuela'nın petrollerinin ardından altınlarının da ABD'ye yönlendirilmesi, kimi çevrelerce yeni sömürgecilik olarak adlandırılırken finansal belirsizlik yarattığı da öne sürülüyor.