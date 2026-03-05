Bazı suçlardan hüküm giyenler okul ve kreşlerde çalışamayacak

TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifiyle, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na yeni bir ek madde eklenmesi öngörülüyor. Teklife göre; cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti, insan ticareti ve kasten öldürme gibi ağır suçlardan kesinleşmiş mahkümiyeti bulunan kişiler, çocukların yoğun olarak bulunduğu kurum ve iş yerlerinde çalışamayacak ve bu yerleri işletemeyecek.

Düzenleme kabul edilirse, çocukların bulunduğu alanlarda görev alacak kişiler için daha sıkı güvenlik ve denetim mekanizması getirilecek.

Çocukların bulunduğu iş yerlerinde çalışmaları tamamen yasaklanacak

Kanun teklifine göre, belirli suçlardan adli sicil veya arşiv kayıtlarında kesinleşmiş mahkümiyeti bulunan kişiler şu alanlarda çalışamayacak ve bu iş yerlerini işletemeyecek:

Eğitim kurumları ve okullar

Okul servisleri ve okul kantinleri

Kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri

Yurtlar

Çocuk etkinlik ve oyun evleri

Çocuk spor okulları ve spor tesisleri

İnternet kafeler ve e-oyun salonları

Adli görüşme odaları ve çocuk hizmet birimleri

Bu kişiler, söz konusu iş yerlerinde herhangi bir sıfatla görev alamayacak ve işletmeci olarak da faaliyet gösteremeyecek.

Bu kişilere iş yeri ruhsatı verilmeyecek

Teklifte ayrıca, bu kapsamda bulunan kişilere çocukların yoğun bulunduğu iş yerleri için ruhsat veya işletme izni verilmeyeceği açıkça düzenleniyor.

Yetkililer tarafından yapılan denetimlerde, yasak kapsamındaki bir kişinin bu tür bir iş yerini işlettiğinin tespit edilmesi halinde ise iş yerinin devri için 6 ay süre verilecek. Bu süre içinde kişi iş yerini fiilen işletemeyecek.

Altı ay içinde devir yapılmazsa verilen ruhsat ve izinler iptal edilecek.

Çalışanlardan 6 ayda bir adli sicil belgesi istenecek

Teklife göre, çocukların yoğun bulunduğu bu iş yerlerinde çalışan kişiler de belirli aralıklarla denetime tabi olacak.

Buna göre çalışanlar, bu iş yerlerinde çalışabileceğini gösteren resmi belgeyi her 6 ayda bir işverene sunmak zorunda olacak. Bu belge adli sicil ve arşiv kayıtları esas alınarak düzenlenecek.

Kurallara uymayanlara ağır para cezası

Düzenlemeye aykırı şekilde yasak kapsamındaki kişileri çalıştıran işverenlere idari para cezası uygulanacak.

Buna göre:

Her bir kişi için brüt asgari ücretin üç katı tutarında para cezası verilecek.

Aykırılığın bir ay içinde giderilmemesi halinde ceza brüt asgari ücretin yedi katına çıkacak.

Buna rağmen aykırılık devam ederse iş yerinin ruhsatı iptal edilecek.

İdari para cezaları mahallin mülki idare amiri tarafından uygulanacak.

Uygulama esaslarını iki bakanlık belirleyecek

Kanun teklifine göre düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek.

İşte TBMM'ye sunulan kanun teklifi metni:

MADDE 17- 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Çalıştırma yasağı

EK MADDE 1- (1) Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, müstehcenlik, fuhuş, insan ticareti, kasten öldürme suçlarından haklarında adli sicil ve arşiv kayıtlarında kesinleşmiş mahkümiyet kararı bulunanlar; kamuya, özel sektöre veya sivil toplum kuruluşlarına ait her ne adla olursa olsun çocukların yoğun olarak bulunduğu çocuk hizmet birimleri, adli görüşme odaları, eğitim kuruluşları, çocuk etkinlik ve oyun evleri, okul, okul servisi, okul kantini, yurt, kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulübü, internet kafeleri ve salonları, e-oyun yerleri, çocuk spor okulu, beden eğitimi ve spor tesisleri olarak işletilen iş yerlerini şahsen işletemez, bu iş yerlerinde çalıştırılamaz ve herhangi bir sıfatla fiilen bu işyerlerinde görev alamaz.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren kişilere aynı fıkrada belirtilen iş yerlerinin açılması veya işletilmesi için izin ve ruhsat verilmez. Birinci fıkra kapsamındaki iş yerlerinin aynı fıkra kapsamındaki kişilerce işletildiğinin tespit edilmesi halinde bu kişilere iş yerinin devri için altı ay süre verilir ve bu sürede kişinin iş yerini fiilen işletmesine izin verilmez. Bu süre içinde devir işlemi yapılmadığı takdirde verilen izin ve ruhsatlar, bunları veren kamu kurum ve kuruluşları tarafından derhal iptal edilir.

(3) Birinci fıkra kapsamındaki iş yerlerinde çalışanlar, adli sicil ve arşiv bilgilerine dayanılarak oluşturulan bu iş yerlerinde çalışabileceğini gösterir resmi belgeyi altı ayda bir işverene ibraz etmek zorundadır.

(4) Birinci fıkraya aykırı olarak işçi çalıştıran kişiye, mahallin mülki idare amiri tarafından bu fıkraya aykırı olarak çalıştırdığı her bir kişi başına brüt asgari ücretin üç katı tutarında idari para cezası verilir. Aykırılığın cezanın tebliğinden itibaren bir ay içinde giderilmediğinin tespiti halinde, birinci fıkraya aykırı olarak çalıştırılan her bir kişi başına brüt asgari ücretin yedi katı tutarında idari para cezası verilir. Bu cezanın tebliğinden itibaren bir ay içinde aykırılığın halen giderilmemiş olması halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen izin ve ruhsatlar derhal iptal edilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir."