Benzin ve motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
Motorine 12 lira 45 kuruş, benzine 3 lira 68 kuruşluk bir zam konuşulurken, akaryakıt zamlarına devlet freni geldi. Zamların enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratmaması için akaryakıtta eşel mobil sistemi devreye alındı. Söz konusu gelişme sonrası akaryakıt istasyonlarında tabelalar güncellendi. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 05 Mart 2026 11:53, Son Güncelleme : 05 Mart 2026 11:54
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar kapsamında, akaryakıt zamlarının yüzde 75'i ÖTV indirimiyle karşılanacak. Zammın yüzde 25'i tüketiciye yansıyacak.
Eşel mobil sisteminin devreye girmesiyle motorin ve benzin zammının pompaya kaç lira olarak yansıyacağı da belli oldu.
Motorindeki 12 lira 45 kuruşluk zam 3 lira 11 kuruş, benzindeki 3 lira 68 kuruşluk zam ise 92 kuruş olarak pompaya yansıdı.
Güncel akaryakıt fiyatları
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|OTOGAZ
|İstanbul Avrupa
|59.34
|63.53
|30.29
|İstanbul Anadolu
|59.18
|63.37
|29.69
|Ankara
|60.29
|64.65
|30.17
|İzmir
|60.58
|64.93
|30.09