MSB: Türkiye bölgesel istikrarı koruma kararlılığını sürdürmektedir

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, hasmane tutumlara cevap verme hakkı mahfuz kalmak kaydıyla, bölgesel istikrarı koruma kararlılığını sürdürmektedir" denildi.

Haber Giriş : 05 Mart 2026 12:01, Son Güncelleme : 05 Mart 2026 12:02
MSB: Türkiye bölgesel istikrarı koruma kararlılığını sürdürmektedir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında, bölgesel güvenlikten terörle mücadeleye, hudut güvenliğinden uluslararası tatbikatlara kadar gündemdeki kritik gelişmelere ilişkin detayları paylaştı.

Doğu Akdeniz'de balistik tehdide müdahale

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, 4 Mart tarihinde İran'dan ateşlenen, Irak ve Suriye hava sahasını geçerek Türkiye'ye yönelen bir balistik mühimmatın tespit edildiği belirtildi. Söz konusu mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek havada etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İmha sonrası Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşen parçaların, önleme faaliyetinde kullanılan hava savunma füzesine ait olduğu ve olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Türkiye, hasmane tutumlara cevap verme hakkı mahfuz kalmak kaydıyla, bölgesel istikrarı koruma kararlılığını sürdürmektedir" denildi.

3 PKK'lı teröristin teslim oldu

Terörle mücadele operasyonlarına ilişkin güncel bilgilerin paylaşıldığı toplantıda, son bir hafta içerisinde 3 PKK'lı teröristin teslim olduğu açıklandı. Suriye harekat alanlarında yürütülen çalışmalarda, terör örgütü tarafından inşa edilen tünel sistemlerinin imhasına dikkat çekildi. Menbic bölgesinde son olarak imha edilen 2 kilometrelik hatla birlikte, Tel Rıfat ve Menbic bölgelerinde etkisiz hale getirilen toplam tünel uzunluğunun 761 kilometreye ulaştığı vurgulandı.

Hudutlarda yoğun güvenlik

Hudut güvenliği kapsamında son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 126 kişinin yakalandığı, bin 495 kişinin ise engellendiği belirtildi. Yılbaşından bu yana engellenen kişi sayısı 11 bin 760'a yükseldi. Bölgesel gerilime dikkat çekilen açıklamada, İran ile İsrail-ABD hattındaki çatışmalar nedeniyle Türkiye-İran sınırında herhangi bir olağan dışı hareketlilik veya yığılma gözlemlenmediği, tüm önlemlerin en üst düzeyde alındığı ifade edildi.

Bölgesel diplomasi

Bakanlık, İsrail ve ABD'nin saldırılarıyla tırmanan gerilimi yakından takip ettiğini duyurdu. Bölgedeki sorunların ancak diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülebileceği vurgulanırken, Türkiye'nin çözüm için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğu yinelendi.

Diplomatik temaslar kapsamında; Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir heyetin 9-11 Mart tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceği, ayrıca Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in son bir hafta içinde Somali, Birleşik Krallık ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.

Eğitim, tatbikat ve savunma sanayii

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonel kabiliyetini artırmak amacıyla yürütülen "Anadolu Kartalı", "Dynamic Manta" ve "Steadfast Dart-2026" gibi uluslararası tatbikatların başarıyla devam ettiği belirtildi.

Savunma sanayiindeki yerlileşme adımları çerçevesinde MKE tarafından yeni silah ve mühimmat teslimatlarının yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, ABD'deki "RoboBoat 2026" yarışmasında dünya 4'üncüsü olan Deniz Harp Okulu öğrencileri tebrik edilirken, üniversite öğrencilerine yönelik "Efes 2026 Savunma Bilim ve Teknolojileri" proje yarışmasının başlatıldığı duyuruldu.

Personel temini devam ediyor

MSB, "2026 Yılı Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Temini" başvurularının 9 Mart'ta sona ereceğini hatırlatarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nitelikli personel ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü kaydetti.

