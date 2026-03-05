Cevdet Yılmaz: GKRY'nin üs politikaları tüm bölge için risk teşkil ediyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

MASAK'a geçen yıl 464 bin şüpheli işlem bildirimi yapıldı

MASAK'a geçen yıl 996 bin 973 kişi hakkında yasa dışı bahis ve kumar oynatma-oynanmasına aracılık etme, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, vergi kaçırma ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçları nedeniyle 464 bin 10 şüpheli işlem bildiriminde bulunuldu.

Anadolu Ajansı
05 Mart 2026 12:56
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplama, toplanan verileri analiz etme, değerlendirme, araştırma ve inceleme yapma, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletme görevlerini yürütüyor.

Bu kapsamda MASAK'a geçen yıl 996 bin 973 kişi hakkında 464 bin 10 şüpheli işlem bildirimi gönderildi. Söz konusu bildirimlerin yüzde 71'ine karşılık gelen 329 bin 150'si analize tabi tutuldu.

Bildirim ileten 559 yükümlünün 442'si finansal kuruluşlar

Şüpheli işlem bildirimlerinin büyük çoğunluğu elektronik ortamda alınırken, bildirim ileten 559 yükümlünün 442'sinin finansal kuruluşlar olduğu görüldü. Bildirimler, çoğunlukla yasa dışı bahis ve kumar oynatma-oynanmasına aracılık etme, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, vergi kaçırma ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçlarını içerdi.

Bildirimlerin 14 bin 104'ü erteleme talepli olurken, geçen yıl yapılan analizler sonucunda taleplerin 5 bin 215'i hakkında erteleme kararı verildi. Geçen yıl ilk defa erteleme kararı verilen kişi sayısı 869 oldu.

Erteleme talepleriyle ilgili yapılan analizlerde 2 bin 229 kişi hakkında 883 rapor düzenlenirken, 6 bilgi notu ve bilgi paylaşımı adli makamlara ve kolluk birimlerine iletildi. MASAK tarafından yapılan çalışmalar sonucunda erteleme kararı alınan 940 kişiden 393'ü hakkında adli makamlarca el koyma kararı verildi. El koyma kararı verilen tutar 1,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Geçen yıl MASAK'a 17 bin 313 ihbar ve araştırma talebi iletildi. Bu taleplerin yüzde 96'sını (16 bin 647) adli makamlar ile kolluk birimlerince gönderilen araştırma talepleri, kalan yüzde 4'lük (666) ise bireysel ve kurumsal ihbarlar olarak tanımlanan diğer talepler oluşturdu. MASAK'a CİMER kanalıyla 2 bin 944 başvuru yapıldı. Bunun 50'sini ihbarlar oluşturdu.

Analiz dosyalarının 502'si yasa dışı bahisle ilgili

Bu dönemdeki analiz çalışmaları kapsamında 225 bin 289 kişi hakkında araştırma yapıldı, 15 bin 21 rapor veya bilgi notu hazırlandı.

Analiz dosyalarının yaklaşık yüzde 10'u (502) yasa dışı bahis oynatma suçu ile ilgili olurken, bu dosyalar kapsamında 192 bin 128 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütüldü. Çalışmalar neticesinde 545 analiz raporu ve bilgi notu ile 15 suçtan elde edilen değer raporu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma suçlarının tespitinde yararlanılmak üzere ilgili savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderildi.

Geçen yıl yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde 285 kişi, aklama suçu incelemeleri sonucunda ise 137 kişi olmak üzere toplam 422 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Yükümlülük denetimleri kapsamında 613 yükümlü denetlenirken, 3,6 milyar lira idari para cezası kesildi, 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca 2025 yılı içerisinde 180 yükümlü nezdinde hedeflenen mali yaptırımlara uyum denetimine başlandı, tamamlanan 152 denetim sonucunda yaklaşık 1,6 milyon lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan, 91 farklı ülke mali istihbarat birimleri MASAK'tan 748 kez bilgi talebinde bulundu. MASAK ise 36 farklı ülke mali istihbarat biriminden 74 kez bilgi talep etti.

