TDV yaklaşık 10 bin yetimin temel ihtiyacını karşılıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Unutursan Yetim Kalır" projesi kapsamında yurt içi ve dışında yaklaşık 10 bin yetimin temel ihtiyacını karşılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2026 13:36, Son Güncelleme : 05 Mart 2026 13:37
Vakıftan yapılan açıklamada, TDV'nin, Türkiye'de 8 bin 4, yurt dışında ise 19 ülkede 1974 yetime eğitim, sağlık, barınma desteği ve sosyal yardım sağladığı belirtildi.

TDV'nin ayrıca yıl boyunca yetimlere hem nakdi hem de ayni yardımlar gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, yetimlere sağlanan destekler arasında Ramazan ve Kurban bayramlarında gıda ihtiyaçlarını karşılayacak alışveriş yardım kartları ve bayramlık kıyafet kartları da olduğu aktarıldı.

Yetimlere eğitim öğretim yılı başında kırtasiye yardımı, sene sonunda karne hediyesi, kış aylarında ise kışlık kıyafet yardımları yapıldığı bildirilen açıklamada, TDV kadın kolları ve kadın din görevlilerinin düzenli aralıklarla çocuklara manevi destek verdiği belirtildi.

TDV'nin Tanzanya'da 1, Afganistan'da 2 olmak üzere 3 yetimhanede 177 yetimi barındırdığı ifade edilen açıklamada, Yetim Eğitim Programı kapsamında ise Somali, Afganistan ve Pakistan'daki 6 okulda toplam 360 yetime eğitim desteği sağlandığı kaydedildi.

