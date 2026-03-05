Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da ikamet eden ve belirlenen kriterleri taşıyan, ilk defa evlenecek çiftlere 3 yıl süreyle sağlanacak kira desteği başvurularını başlattıklarını duyurdu.



Kriterleri taşıyanlara 3 yıl süreyle aylık 5 bin lira kira desteği

Büyükşehir Belediyesi olarak aile kurumunu güçlendirmeye ve gençlerin yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, bu kapsamda hayata geçirilen örnek projelerin önemine dikkati çekti. Başkan Altay, gençlerin huzur içinde yuvalarını kurmalarına katkı sağlamak için çalıştıklarını belirterek, "İl sınırlarımız içerisinde ikamet eden ve belirlenen kriterleri taşıyan, ilk defa evlenecek çiftlerimize 3 yıl süreyle aylık 5 bin lira, toplamda 180 bin lira kira desteği sağlayacağız. Ayrıca destek süreci içerisinde bebek sahibi olan çiftlerimize, verilen kira desteğine yüzde 25 ek destek uygulayacağız. Aile kurumunu güçlendirmek, toplumumuzun geleceğini güçlendirmektir. Aileyi güçlendiren sosyal belediyecilik anlayışımızla gençlerimizin mutlu ve huzurlu yuvalar kurması için her zaman yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla hayata geçirilen destekten faydalanmak için başvuru ekranına ve detaylı bilgiye "https://ailetoplum.konya.bel.tr" adresinden ulaşabiliyor.