Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya il sınırları içerisinde ikamet eden ve belirlenen kriterleri taşıyan, ilk defa evlenecek çiftlere yönelik 3 yıl sürecek aylık 5 bin liralık kira desteği başvurularının resmen başladığını açıkladı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da ikamet eden
ve belirlenen kriterleri taşıyan, ilk defa evlenecek çiftlere 3 yıl süreyle
sağlanacak kira desteği başvurularını başlattıklarını duyurdu.
Kriterleri taşıyanlara 3 yıl süreyle aylık 5 bin lira kira desteği
Büyükşehir Belediyesi olarak aile kurumunu güçlendirmeye ve gençlerin yanında
olmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, bu kapsamda hayata geçirilen
örnek projelerin önemine dikkati çekti. Başkan Altay, gençlerin huzur içinde
yuvalarını kurmalarına katkı sağlamak için çalıştıklarını belirterek, "İl
sınırlarımız içerisinde ikamet eden ve belirlenen kriterleri taşıyan, ilk defa
evlenecek çiftlerimize 3 yıl süreyle aylık 5 bin lira, toplamda 180 bin lira
kira desteği sağlayacağız. Ayrıca destek süreci içerisinde bebek sahibi olan
çiftlerimize, verilen kira desteğine yüzde 25 ek destek uygulayacağız. Aile
kurumunu güçlendirmek, toplumumuzun geleceğini güçlendirmektir. Aileyi güçlendiren
sosyal belediyecilik anlayışımızla gençlerimizin mutlu ve huzurlu yuvalar kurması
için her zaman yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini
kullandı.
"Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla hayata geçirilen destekten faydalanmak için başvuru ekranına ve detaylı bilgiye "https://ailetoplum.konya.bel.tr" adresinden ulaşabiliyor.