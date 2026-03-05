Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Bakan Memişoğlu paylaştı: Klinik araştırmalar artık SGK kapsamında!
Cevdet Yılmaz: GKRY'nin üs politikaları tüm bölge için risk teşkil ediyor
Otomotiv ihracatı şubatta 3,5 milyar doları aştı
Alan Şefi Öğretmen Artırımlı Ek Ders Mücadelesini Kazandı
Yüzde 25'lik benzin ve motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: Akaryakıtta fiyat artışının yüzde 75'ini Devlet karşılayacak
Bugün hava nasıl olacak?
Bakan Gürlek: Hedef süre aşımında eğer hakim hatalıysa, terfi edemeyecek
İran'dan Türkiye açıklaması: Füze atmadık
AFAD ile YÖK arasında 'Afete Hazır Üniversite' protokolü
Güvenli limana talep artıyor: İşte altın satış fiyatları
SPK'dan 9 şirketin borçlanma aracı ihracına onay
Sosyal medya için e-Devlet şifresi şart
2025 yılında kira geliri elde edenler için beyan dönemi başladı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi Resmi Gazetede yayımlandı
Bakan Gürlek açıkladı: 3 büyük ile yargı irtibat bürosu kurulacak
Türkiye'de bir örneği daha yok: Kentsel dönüşümden tarih fışkırdı!
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon yüzde 2,76
Üniversitelerde yeni dönem: Afet yönetimi seçmeli ders oluyor
Akaryakıtta 'Vergi Kalkanı' dönemi: Zamları devlet karşılayacak
Ankara-İstanbul arası 80 dakika: Saatte 350 km hızla SHT geliyor
Şubatta enflasyonun rotası: Gıda fiyatları ve Ramazan etkisi öne çıktı
Tüm çalışan annelere 6 ay doğum izni: İşte teklifin detayları
Bakan Çiftçi yanıtladı: İran sınırında göç riski var mı?
Öğretmen adayları dikkat! 2026-MEB-AGS örnek soruları yayımlandı
Bakanlıktan 10 milyon kişiye SMS: Ücretsiz diyetisyen hizmeti başlıyor
11,5 milyon kişiye 'sigarayı bırakma' daveti: Başvurularda yüzde 60 artış!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yeşilay Haftası dolayısıyla ziyaret ettiği YEDAM merkezinde açıklama yaptı. Tütünle mücadele kapsamında son bir yılda sigara bırakma poliklinik sayısını 1500'e çıkardıklarını belirten Bakan Memişoğlu, son iki ayda 11,5 milyon vatandaşa gönderilen kısa mesajlar sayesinde poliklinik başvurularında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 60 artış yakaladıklarını ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2026 16:52, Son Güncelleme : 05 Mart 2026 16:52
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak bağımlılıklarla mücadeleyi yalnızca teşhis ve tedavi boyutuyla değil öncelikle bir halk sağlığı meselesi olarak ele alıyoruz." dedi.

Bakan Memişoğlu, Yeşilay Haftası dolayısıyla Çankaya Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.

Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, köklü bir geçmişe sahip olan Yeşilay'ın 1920'den bu yana milleti her türlü bağımlılığa karşı korumak için önemli bir mücadele yürüttüğünü söyledi.

Toplumu bağımlılıklardan korumayı öncelikli bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden Memişoğlu, "Bağımlılıkla mücadele hepimizin meselesidir. Bu mücadele topyekun yürütülmesi gereken ulusal bir sorumluluktur." açıklamasını yaptı.

Yeşilay Haftası'nın ramazana denk gelmesinin ayrıca anlamlı olduğunu aktaran Memişoğlu, ramazanın iradenin güçlendiği, nefsin terbiye edildiği, dayanışma ve arınmanın öne çıktığı müstesna bir zaman olduğunu ifade etti.

Memişoğlu, bağımlılıkla mücadelenin özünde irade ve sabır meselesi olduğunu belirterek, ramazanın manevi ikliminin zararlı alışkanlıklardan kurtulmak isteyenler için bir milat olması temennisinde bulundu.

- 11,5 milyon kişiyi kısa mesajla Sigara Bırakma Polikliniklerimize davet ettik

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık Bakanlığı olarak bağımlılıklarla mücadeleyi yalnızca teşhis ve tedavi boyutuyla değil öncelikle bir halk sağlığı meselesi olarak ele alıyoruz. Bu anlayışla önleyici ve koruyucu hizmetleri sağlık politikalarımızın merkezine yerleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ve Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte bağımlılıkla mücadele çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

2024-2028 Ulusal Eylem Planıyla bağımlılıklarla mücadeleyi kapsamlı bir şekilde yürüttüklerini vurgulayan Memişoğlu, tütünle mücadelede önemli bir mesafe alındığını son bir yılda sigara bırakma poliklinik sayısını 1500'e çıkardıklarına dikkati çekti.

Bakan Memişoğlu, Yeşilay ile koordine ettikleri "Yeşil Dedektör" uygulaması ile çapraz denetim faaliyetlerini sıklaştırdıklarını vurgulayarak, "Son 2 ayda, yaklaşık 11,5 milyon vatandaşımıza kısa mesaj göndererek Sigara Bırakma Polikliniklerimize davette bulunduk. Böylece, sigara bırakma polikliniklerimize başvurularda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artış sağladık. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ile son bir yılda yaklaşık 500 bin takip ve motivasyon araması gerçekleştirdik." bilgisini paylaştı.

- ALO 191 552 bin vatandaşa danışmanlık hizmeti verdi

Türkiye genelinde 64'ü yataklı, 79'u ayaktan olmak üzere 143 AMATEM ve ÇEMATEM'de, 1582 yatak kapasitesiyle hizmet sunulduğunu bildiren Memişoğlu, "188 Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz ve Bağımlı Hastalar için Ayaktan Rehabilitasyon (BAHAR) merkezlerimiz aracılığıyla hastalarımıza ücretsiz danışmanlık ve takip hizmeti sağlıyoruz. ALO 191 Uyuşturucuyla Mücadele Danışma Hattımızla bugüne kadar yaklaşık 552 bin vatandaşımıza danışmanlık hizmeti sunduk." dedi.

Bakan Memişoğlu'na ziyaretinde Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç de eşlik ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu ve Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Yeşilay gönüllüsü gençlerle de bir araya gelerek, sorularını cevaplandırdı.

