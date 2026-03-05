Türkiye'ye düşen füze parçalarının sırrı çözüldü: Hedef Türk toprakları değil!
Hatay Dörtyol ilçesi ile Adıyaman Atatürk Barajı Gölü, Mardin Nusaybin ilçesi yakınlarına düşen füze parçalarının Türkiye hedeflenerek atılmadığı öğrenildi. Doğu Akdeniz'de bulunan Amerika'nın en büyük uçak gemisi Gerald Ford'a yönelik İran'dan atılan füzelerin Doğu Akdeniz'de büyük gemiyi savunmak için konuşlandırılan bir destroyerden atılan imha füzeleri ile devre dışı bırakıldığı öğrenildi.