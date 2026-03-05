Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"le kamuoyunda yanlış algıya sebep olan "ÇED gerekli değildir" ibaresinin yerine "ÇED olumlu" ve "ÇED raporu hazırlanmalıdır" ibareleri getirildi.

05 Mart 2026
Bakanlıktan, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan yönetmeliğe ilişkin yapılan açıklamaya göre, "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğindeki", "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi 'gerekli değildir kararı' alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez" maddesinde düzenleme yapıldı.

7554 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2872 sayılı Çevre Kanunu'nda yapılan değişiklik ile kanun metninden çıkarılan "ÇED gerekli değildir" ibaresi doğrultusunda yönetmelik hükümleri yeniden düzenlendi. İlgili madde "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. Ancak bu durum söz konusu teşvik, onay, izin ve ruhsat süreçlerine başvurulmasına engel teşkil etmez" olarak değiştirildi.

Söz konusu düzenlemeyle bahse konu olan ifade nedeniyle söz konusu faaliyetlerle ilgili hiçbir Çevresel Etki Değerlendirme yapılmadan, gereken önlemler aldırılmadan firmalara izin verildiği yönündeki yanlış algının ortadan kaldırılması hedeflendi.

- ÇED kararı sonrasında alınacak izinler için başvuru yapılmasının önü açıldı

ÇED yönetmeliğine eklenen "Ancak bu durum söz konusu teşvik, onay, izin ve ruhsat süreçlerine başvurulmasına engel teşkil etmez" ifadesi ile de ÇED kararı sonrasında ilgili kurumlardan alınacak izinler için başvuru yapılmasının önü açıldı.

ÇED süreci ile eş zamanlı izin ruhsat süreçlerinin başlatılması böylece planlanan yatırımların bürokrasi yüzünden gecikmemesi hedeflendi. Yeni düzenleme ile daha önce yönetmelikte "ay" olarak belirtilen süreler uygulamada yaşanan karışıklıkları önlemek amacıyla "takvim günü" olarak tanımlandı.

Ayrıca ulusal mevzuattaki değişikliklere uyum çerçevesinde, teknolojik gelişmeler ve üretim proseslerindeki yeniliklere bağlı olarak ve son yıllarda etkisini artıran iklim değişikliği ve buna bağlı gelişen şiddetli kuraklık tehlikesinin neden olabileceği çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi ve Çevresel Etkileri Ön İnceleme ve Değerlendirmeye Tabi Projeler listelerinde kısmi düzenleme yapıldı.

Mevcut yönetmelikte yer verilmeyen veya çevresel etkilerinin düşük ölçekte olduğu bilinen Çevresel Etkileri Ön İnceleme ve Değerlendirmeye Tabi Projeler listesi kapsamında yönetmelikte yer verilmiş olan ancak uygulama aşamasında kirletici etkisinin yüksek olduğunun ortaya çıkması doğrultusunda projelerin de Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler listesi kapsamında yer alması sağlanarak daha detaylı değerlendirmeye tabi tutulması sağlandı.

