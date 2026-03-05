Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, insansız hava araçları ile yapılan saldırıyı kınayarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2026 18:02, Son Güncelleme : 05 Mart 2026 18:02
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıyı ele aldı.
