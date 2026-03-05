Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
KPSS soruşturmalarını manipüle eden FETÖ'cü Şadan Sakınan tutuklandı
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Bakan Memişoğlu paylaştı: Klinik araştırmalar artık SGK kapsamında!
Cevdet Yılmaz: GKRY'nin üs politikaları tüm bölge için risk teşkil ediyor
Otomotiv ihracatı şubatta 3,5 milyar doları aştı
Alan Şefi Öğretmen Artırımlı Ek Ders Mücadelesini Kazandı
Yüzde 25'lik benzin ve motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: Akaryakıtta fiyat artışının yüzde 75'ini Devlet karşılayacak
Bugün hava nasıl olacak?
Bakan Gürlek: Hedef süre aşımında eğer hakim hatalıysa, terfi edemeyecek
İran'dan Türkiye açıklaması: Füze atmadık
AFAD ile YÖK arasında 'Afete Hazır Üniversite' protokolü
Güvenli limana talep artıyor: İşte altın satış fiyatları
SPK'dan 9 şirketin borçlanma aracı ihracına onay
Sosyal medya için e-Devlet şifresi şart
2025 yılında kira geliri elde edenler için beyan dönemi başladı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi Resmi Gazetede yayımlandı
Bakan Gürlek açıkladı: 3 büyük ile yargı irtibat bürosu kurulacak
Türkiye'de bir örneği daha yok: Kentsel dönüşümden tarih fışkırdı!
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon yüzde 2,76
Üniversitelerde yeni dönem: Afet yönetimi seçmeli ders oluyor
Akaryakıtta 'Vergi Kalkanı' dönemi: Zamları devlet karşılayacak
Ankara-İstanbul arası 80 dakika: Saatte 350 km hızla SHT geliyor
Şubatta enflasyonun rotası: Gıda fiyatları ve Ramazan etkisi öne çıktı
Tüm çalışan annelere 6 ay doğum izni: İşte teklifin detayları
Bakan Işıkhan'dan Özel'e çağrı: Küçük siyasi hesapları bir kenara bırak!

AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nda muhalefete yüklenen Bakan Işıkhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek, bölgesel tehditlerin arttığı bir dönemde günlük siyasi hesapların bırakılması ve Türkiye'nin menfaatlerinin pusula edinilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2026 18:21, Son Güncelleme : 05 Mart 2026 18:24
Bakan Işıkhan'dan Özel'e çağrı: Küçük siyasi hesapları bir kenara bırak!

Uşak Valisi Serdar Kartal'ı makamında ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, burada valilik şeref defterini imzaladı.

Vali Kartal, Işıkhan'a, merhum Hüsnü Kazım Özler tarafından Cumhuriyetin 10. yılında Uşak'ta çekilen "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" isimli fotoğrafı hediye etti.

Daha sonra AK Parti Uşak İl Başkanlığı'na geçen Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, herkesin ramazan ayını tebrik edip, dualarının tüm dünyada barışın hakim olması ve Müslümanların kanının akmaması yönünde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her zaman komşularıyla ve tüm dünyayla barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşamayı arzu ettiğini belirten Işıkhan, "Bu kargaşa ortamı bize şunu bir kez daha göstermiştir. Böylesine zorlu bir dönemde güçlü bir liderliğe, sağlam bir devlet iradesine ve kendi kendine yeten bir savunma kapasitesine sahip olmak hayati bir önem taşımaktadır. Ne mutlu ki bizlere, başında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin olduğu, güçlü bir Türkiye'de yaşıyoruz. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin." dedi.

Türkiye'nin artık üzerine oyunlar oynanan değil, oyun kuran bir ülke olduğunu ifade eden Işıkhan, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisinde gerçekleştirdiğimiz devrimlerle artık kendi kaderini tayin eden, göklerini ve sınırlarını çelikten bir iradeyle koruyan bir güç haline geldik. Bu gücü korumak ve daha da ilerletmek için, ülkemize, devletimize, liderimize sahip çıkmak zorundayız. Her türlü tehdide karşı, hangi fikirde olursak olalım, bir olmak, diri olmak ve iri olmak zorundayız. Buradan Sayın Özgür Özel'e ve aynı yolu yürüyenlere sesleniyorum, küçük ve günlük siyasi hesapların peşinde koşmayı, en azından böyle dönemde bırak. Ülkemize ve milletimize karşı bir sorumluluğumuz var. Muhalefet partisi olarak da bir sorumluluğunuz var. Çevremizde, bölgemizde olup biteni artık idrak etmeye çaba göstermeleri gerekiyor. Bu dönemlerde sadece bizim değil, herkesin pusulası, Türkiye'nin menfaati olmalı."

Bir yandan ülkenin güvenliğini sağlamak için çalışılırken, diğer taraftan da vatandaşların refahını artırmak için gayret ettiklerini kaydeden Işıkhan, 2002 yılından bu yana İŞKUR aracılığıyla Uşak'ta 121 bin 895 kişinin iş sahibi olduğunu belirtti.

Mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarından 37 bin 377 kişinin yararlandığını aktaran Işıkhan, "Özellikle 20 bin 416 gencimizin ve vatandaşımızın işbaşı eğitimleriyle mesleki beceri kazanmasını sağladık. Yeni nesil programımız olan İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında Uşak'ta bugüne kadar 36 program düzenledik ve 2 bin 107 katılımcıya ulaştık." diye konuştu.

İşsizlik ödemeleriyle zor günlerde vatandaşların yanında olduklarını aktaran Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşsizlik ödeneği ile zor zamanlarında vatandaşlarımızın yanında olduk ve bugüne kadar 82 bin 348 kişiye, 1 milyar liranın üzerinde ödeme yaptık. Uşak'taki yatırımları geliştirmek için 48 bin 977 iş yerine toplamda 4,4 milyar lira teşvik sağladık. 2026 yılında Türkiye genelinde vizyonumuzu genişleterek çalışma hayatının güçlenmesine destek vereceğiz."

- "İş güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz"

Çalışma barışını, iş sağlığını ve güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Teftiş faaliyetlerimizle 2025 yılında 14 bin işyerini denetleyerek 1,7 milyondan fazla çalışanımıza ulaştık. Yapılan teftişler sonucunda yaklaşık 235 bin işçimize 1,5 milyar lira tutarında eksik ödemelerin ödenmesini sağladık. Bu süreçte kamuya vergi ve sigorta primi olarak, 1 milyar liraya yakın gelir kazandırdık. Bizim anlayışımız cezalandırmak değil, yol göstermek ve düzeltmektir. Gerçekten iyi niyetli olan iş yerlerine bu imkanı sağladık. Nitekim 2025'teki rehberlik faaliyetlerimizle mevzuata aykırılıkların yüzde 91,5'i daha teftiş sürecinde işverenlerimiz tarafından giderilmiştir. Bizim milletimizle niyetimiz birdir, inancımız birdir, yolumuz birdir. 86 milyonun kardeşliğine, bu bayrağın gölgesinde hür ve dik yaşamaya, tam bağımsız Türkiye idealine yönelik inancımız birdir. Bizim yolumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme yoludur."

Programda, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ile İl Başkanı Himmet Yaşar da konuşma yaptı.

Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından program basına kapalı devam etti.

