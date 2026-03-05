Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Erdoğan'dan 'eşel mobil' açıklaması: Zammın 4'te 1'i tabelaya yansıyacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldiği iftar programında, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla yükselen petrol fiyatlarına karşı akaryakıtta eşel mobil sisteminin yeniden devreye alındığını duyurdu. Yeni düzenlemeye göre, benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki artışın yüzde 75'i ÖTV'den karşılanacak; böylece 10 liralık bir zam durumunda vatandaşın cebine sadece 2,5 liralık artış yansırken geri kalan 7,5 lirayı devlet üstlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mart 2026 20:35, Son Güncelleme : 05 Mart 2026 20:45
Erdoğan'dan 'eşel mobil' açıklaması: Zammın 4'te 1'i tabelaya yansıyacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen esnaf ve sanatkarlarla iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Dünyamız yakın tarihte eşi benzeri görülmemiş günler yaşıyor. Savaş ve sıcak çatışmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Ne yazık ki başta batı dünyası olmak üzere uluslararası toplum, bütün bu olanları bir kez daha sadece izlemekle yetiniyor. Komşumuz İran'a yönelik hava saldırılarıyla bölgesel gerilim, ürkütücü bir boyut kazandı. Aralarında masum çocukların olduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. İran'ın bölgedeki diğer ülkelere gönderdiği füzeler ve kamikaze İHA'lar ise ateşin çok daha büyük bir alana yayılma riskini ortaya çıkardı.

Hürmüz boğazının kapatıldığının açıklanması ile birlikte petrol ve doğalgaz fiyatlarında yüzde 20'lere varan artışlar oldu. Biz de akaryakıt fiyatlarında bu jeopolitik gelişmelerin, kaynaklı artışların önüne geçmek amacıyla eşel mobil sistemini devreye aldık. Buna göre benzin, motorin ve LPG'nin fiyatı artarsa artış tutarının yüzde 75'ine kadarı bu ürünlerin ÖTV'sinin indirilmesi suretiyle uygulanacak. Yani bu ürünlerdeki fiyat artışının 10 lira olması halinde bu tutarın sadece 2,5 lirası tabelaya yansıyacak, geri kalan 7,5 lira vergiden karşılanacak. Böylece hem akaryakıt fiyatları bahane ile fırsatçıların piyasayı bozmasını engellemiş hem de petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki dalgalanma dinene kadar devlet olarak vatandaşımızın yükünü paylaşmış olacağız.

Ekonomiden ticarete, güvenlikten turizme ve tarıma geniş bir alanda menfi yansımaları olan tüm bu gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Bilhassa hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinin sağlanmasında en küçük bir ihmal ve tereddüt göstermiyoruz. Ülkemizin güvenliğine yönelik bir riskin ortaya çıkması durumunda ise müttefiklerimizle koordinasyon halinde bütün önlemleri titizlikle alıyoruz. Dünkü hadisede hassasiyetimizi çok açık ve net gösterdik. Benzer bir olayın tekerrür etmemesi için de gerekli ikazlarda bulundık. Türkiye'nin dostluğunun, kadri kıymetinin bilinmesinin önemine dikkat çektik. ülke ve millet olarak ilk günden beri barış için verdiğimiz mücadele apaçık ortadayken hiç kimse komşuluk ve kardeşliği hukukunu zedeleyen hatalı bir tavır içinde olmamalıdır."

