Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!

Ankara PTT Başmüdürlüğü'ndeki iftar programında konuşan Bakan Uraloğlu, "Aynı Gün Teslim" projesinin Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep dahil birçok ilde pilot uygulamaya geçtiğini, milyonlarca gönderinin artık kabul edildiği gün alıcısına ulaştırıldığını müjdeledi.

Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin yaklaşık 38 bin 800 personel, 3 bin 500 iş yeri ve 11 bin 400'e yakın araçtan oluşan hizmet ağıyla sektördeki öncü konumunu pekiştirdiğini söyledi.

Uraloğlu, Ankara PTT Başmüdürlüğü'nde düzenlenen Genel Müdürlük personeli ile iftar programında, 1840'ta "Postahane-i Amire" olarak temelleri atılan PTT'nin, bugün 186 yıllık tarihiyle vatandaşların en güvendiği kurumlardan biri olduğunu kaydetti.

PTT'nin sadece bir hizmet kuruluşu değil aynı zamanda milletin ortak hafızası olduğunu kaydeden Uraloğlu, kurumun, kültürün sessiz kahramanı ve geleceğin güvencesi olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, PTT'nin ihtiyaç duyulan her anda milletin yanında olduğunu belirterek, "Teknoloji çağında bile köklerimizden kopmadan, o mütevazı postacının güler yüzünü, samimiyetini koruyan sizlersiniz. 'Bak Postacı Geliyor' denildiğinde hala yüreklerin titremesi, yüzlerde tebessümlerin belirmesi sizin sayenizde." dedi.

PTT'nin gücünün sadece altyapıda olmadığına dikkati çeken Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda PTT'yi, sürekli yenileyerek hizmet kalitesini artırdıklarını belirtti.

Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaklaşık 38 bin 800 personel, 3 bin 500 iş yeri ve 11 bin 400'e yakın araçtan oluşan hizmet ağıyla sektördeki öncü konumunu pekiştiriyoruz. Bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre şekillenen ürün portföyümüzle dünyanın 220'den fazla noktasına uluslararası posta ve kargo gönderimi gerçekleştiriyoruz. Hiçbir bankanın olmadığı 785 noktada, hiçbir kargo şirketinin ulaşmadığı 337 ilçede de hizmet veriyoruz."

Banka ATM'sinin bulunmadığı yerlerde ise 63 adet PttMatik ile bu açığı kapattıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Çünkü biz kar odaklı bir şirket değiliz, öncelikle vatana, millete hizmet için varız." dedi.

"Türkiye Kart'ta pek çok noktada entegrasyonu tamamladık"

Uraloğlu, 2025 yılının posta ve kargo hizmetleri açısından önemli bir eşiğin aşıldığı bir yıl olduğunu kaydetti.

Günlük kargo kabulünün 1 milyon adedi aşarak tarihi bir seviyeye ulaştığını bildiren Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Posta gönderileriyle birlikte değerlendirildiğinde günlük yaklaşık 2,5 milyon gönderinin vatandaşlarımıza ulaştırıldığı güçlü bir dağıtım altyapısından söz ediyoruz ve gurur duyuyoruz. Bu rakamlar, yalnızca bir büyüklüğü değil, devletimizin her noktaya erişme kabiliyetini, vatandaşına kesintisiz hizmet sunma kararlılığını ve lojistik altyapımızın geldiği seviyeyi de hepimize gösteriyor."

Türkiye'nin dört bir yanına kadar uzanan bu hizmet ağının ekonomik hayatın sürekliliği, e-ticaretin gelişimi ve vatandaş memnuniyeti açısından kritik bir rol üstlendiğine vurgu yapan Uraloğlu, ilerleyen dönemde de bu kapasiteyi daha ileriye taşıyacak, hızlı, güvenilir ve erişilebilir hizmet anlayışını güçlendirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Uraloğlu, Türkiye Kart Projesi ile tek kartla ulaşım, bankacılık ve finansal işlemleri entegre ederek vatandaşlara kolaylık sağlandığını belirterek, "Pilot illerden başlayarak, Konya, İstanbul Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Kayseri, Yozgat, Rize, Gümüşhane, Adıyaman/Kahta, Hakkari/Yüksekova, Kars/Kağızman ve Çankırı gibi pek çok noktada entegrasyonu tamamladık. Çankırı/Eldivan'da ve Kütahya'da belediyeleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Yine Marmaray hattında da bunu hayata geçireceğiz." diye konuştu.

"Milyonlarca gönderiyi aynı gün teslim eder hale geldik"

Milli parklar ve tabiat parklarındaki yaya geçiş sistemlerinde Türkiye Kart kullanımına dair çalışmaların da devam ettiğini belirten Uraloğlu, hedeflerinin 81 ilde bunu hayata geçirmek olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, "Aynı Gün Teslim" projesinde de önemli mesafeler katettiklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bursa'da başlayan pilot uygulamayla birlikte, Ankara, Konya, Eskişehir, İzmir, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Bolu, Malatya illerimizde de pilot çalışmaları devreye aldık. Yerinde Dağıtım Modeli kapsamında da Şanlıurfa ve Adana'da parça başı dağıtımı devreye aldık, milyonlarca gönderiyi aynı gün teslim eder hale geldik. Diğer illerdeki çalışma ve planlamalarımız da devam ediyor."

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ise 186 yıllık bir geleneği temsil ettiklerini, pandemi, deprem, savaş gibi zor zamanlar da dahil vatandaşa hizmet götürmek gayretinde bulunduklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından 6 Şubat depremlerinde enkazda kolunu kaybeden PTT personeli Emine Kuş ile sohbet etti ve çocuklara oyuncak dağıttı.

