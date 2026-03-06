Hindistan 'Şeref konuğu' olarak çağırdığı İran gemisini ABD'ye ihbar etti

Hint Okyanusu'nun derinliklerine gömülen İran donanmasına ait IRIS Dena fırkateyni sadece bir askeri zayiat değil, arkasında devasa bir ihanet ve savaş suçu barındıran bir katliam olduğu ifşa oldu. Uluslararası askeri kaynaklardan ve bölgeden sızan son bilgiler, 200 İranlı denizcinin sulara gömüldüğü o saldırının perde arkasını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

"ŞEREF KONUĞU" OLARAK GİTTİLER, İHANETLE DÖNDÜLER

Olayın kökeni, ABD'nin "Epik Öfke" operasyonundan çok öncesine dayanıyor. Hindistan hükümeti, dünyanın en büyük deniz tatbikatlarından biri olan MILAN 2026'ya katılmaları için İran Donanması'nı resmen davet etmiş ve onları "Şeref Konuğu" olarak ağırlamıştı. Bu diplomatik misyon için İran, en seçkin 200 denizcisini Hint Okyanusu'na göndermişti.

Ancak tatbikat sürerken, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları başladı. Savaş patlak verdiğinde İran gemisi kendi karasularından binlerce kilometre uzaktaydı. Dönüş yoluna geçen geminin rotası ve koordinatları iddiaya göre, müttefiki ABD'ye yaranmak isteyen Yeni Delhi yönetimi tarafından "İranlılar arka bahçemizde" denilerek Amerikan Donanması'na (US Navy) gizlice ihbar edildi. Bu hamle, uluslararası diplomaside "en iğrenç ihanet" olarak nitelendiriliyor.

DİREKTE "BEYAZ BAYRAK" VARDI

Korkunç olayın en sarsıcı boyutu ise geminin vurulduğu andaki statüsüydü.

Uluslararası deniz harp hukuku gereği, bir çatışma bölgesinden çok uzakta olan, barışçıl bir tatbikattan dönen ve savaşa dahil olma niyeti taşımayan İran savaş gemisinin direğinde, saldırı ihtimaline karşı transit geçişi simgeleyen "Beyaz Bayrak" dalgalanıyordu. Beyaz bayrak çeken bir gemiyi vurmak, Cenevre Sözleşmeleri ve uluslararası hukuka göre açık ve net bir savaş suçudur.

İFTAR SOFRASINDA GELEN ÖLÜM TORPİDOLARI

Hindistan'ın verdiği koordinatları takip eden bir ABD nükleer taarruz denizaltısı, Sri Lanka açıklarında seyreden gemiye pusu kurdu.

Amerikan denizaltısının saldırı için seçtiği zamanlama ise trajedinin boyutunu katladı. Güvenli sularda ve beyaz bayrak altında seyreden gemi mürettebatı, hiçbir şeyden habersiz bir şekilde, Ramazan ayının o günkü orucunu açmak için yemekhanede İftar sofrasında toplanmıştı. Gemi savunma sistemlerinin asgari seviyede olduğu tam o anlarda, denizaltıdan ateşlenen peş peşe birkaç ağır torpido geminin gövdesini parçaladı.

İftar sofrasındaki denizciler, saniyeler içinde okyanusun karanlık sularına gömüldü.

BİLANÇO GÜNCELLENDİ: KURTULAN YOK DENECEK KADAR AZ

İlk günlerde Sri Lanka Dışişleri tarafından "78 yaralı kurtarıldı, 101 kayıp var" şeklinde açıklanan rakamların, denizin dibinden gelen son raporlarla çok daha korkunç bir boyuta ulaştığı bildirildi.

Bölgedeki son arama kurtarma verilerine göre; 200 kişilik mürettebattan 80'den fazla denizcinin cansız bedenine ulaşıldı. Okyanusun dibine çekilen geminin enkazında ve akıntıda kaybolan 120 denizci ise hala aranıyor. Beyaz bayrak altındayken ve iftar açarken vurulan bu 200 denizcinin akıbeti, İslam dünyasında Hindistan ve ABD'ye karşı eşi görülmemiş bir öfke patlamasına yol açmış durumda