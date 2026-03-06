Lisansüstü Eğitimde Kadın Öğrencilere İki Dönem Doğum İzni!

6 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" çerçevesinde, kadın öğrencilere doğum sebebiyle ek izin hakkı verildi.

Buna göre, lisansüstü eğitimine devam etmekte olan kadın öğrenciler, doğum yapmaları halinde kayıtlı oldukları enstitülere başvuru yaparak ek iki dönem süre talep edebilecekler. Kişilerin doğum sebebiyle geçirdikleri bu süreler lisansüstü eğitimde yüksek lisans ve doktora için tanımlı azami sürelerden sayılmayacak.

Örneğin, tezli yüksek lisans için altı dönem olarak belirlenen azami eğitim süresi, doğum yapan kadın öğrenciler için sekiz dönem olarak tespit edilecek. Keza, doktora için de on iki dönem olarak yönetmelikte tanımlanan azami eğitim süresi on dört dönem olarak uygulanacak.

Yapılan bu düzenlemeden, halihazırda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na dayalı olarak görev yapmakta olan ve lisansüstü eğitimlerine devam eden akademisyenler de yararlanabilecek.



