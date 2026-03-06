Kara para aklama soruşturmasında 20 gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kara para aklama soruşturması kapsamında, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin Ocak-Kasım 2025 döneminde 26 milyar 532 milyon 385 bin lira işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mart 2026 09:35, Son Güncelleme : 06 Mart 2026 10:30
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kara para aklama soruşturması kapsamında, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin Ocak-Kasım 2025 döneminde 26 milyar 532 milyon 385 bin lira işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.