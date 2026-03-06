Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 15 bin personel alım açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in de aralarında bulunduğu medya temsilcileriyle düzenlenen iftar programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Gürlek, yargı süreçlerinin hızlandırılması, 11. ve 12. yargı paketleri, sosyal medya düzenlemeleri ve çeşitli hukuki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstinaf ve ilk derece mahkemelerine hedef süre

Gürlek, yargılamaların uzun sürmesine ilişkin eleştiriler üzerine, istinaf ve ilk derece mahkemeleri için hedef süre uygulamasının genişletileceğini söyledi.

11. yargı paketi kapsamında istinaf incelemeleri için de belirli süre hedefleri getirileceğini belirten Gürlek, "İlk derecede 9 ayda bitmesi gereken bir dosyanın istinafta da en fazla 9 ayda sonuçlandırılması hedefleniyor. Eğer daireler yetersiz kalırsa yeni daireler kurulacak." dedi.

Hakaret suçunda ön ödeme uygulamasının 11. yargı paketinde yer aldığını hatırlatan Gürlek, uygulamanın olumlu ve olumsuz yönlerinin yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti.

Çocukların suça sürüklenmesi ve uyuşturucuyla mücadele

Töre ve namus cinayetlerine karışan suça sürüklenen çocuklarla ilgili soruya yanıt veren Gürlek, çocuğun işlediği suçtan dolayı ailenin doğrudan sorumlu tutulamayacağını ancak ailelerin denetim sorumluluğunun bulunduğunu söyledi.

12. yargı paketinde çocukların topluma kazandırılmasına yönelik düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını kaydeden Gürlek, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele kapsamında yeni bir uygulama planladıklarını dile getirdi.

Gürlek, "Tahliye olacak hükümlüler için cezaevinden çıkmadan yaklaşık 6 ay önce AMATEM sürecinin başlatılması yönünde bir çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

Sosyal medya düzenlemesi ve çocukların korunması

Çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili soruya yanıt veren Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi hazırladığını hatırlattı.

Adalet Bakanlığı olarak da sosyal medya hesaplarına girişte doğrulama sistemi üzerinde çalıştıklarını belirten Gürlek, çocukları şiddet, cinsiyetsizlik ya da zararlı akımlara yönlendiren sosyal medya içerikleri ve influencerlara yönelik cezai boşlukların 12. yargı paketinde giderilmesinin planlandığını ifade etti.

Tutuklama tedbiri ve yargıdaki algı tartışmaları

Tutuklamanın istisnai bir tedbir olduğunu vurgulayan Gürlek, uygulamanın hakimin takdirine bağlı olduğunu söyledi.

Toplumda bazen tutuklama yapılmadığında kişinin ceza almayacağı yönünde yanlış bir algı oluştuğunu belirten Gürlek, "Tutuklama bir takdir tedbiridir. Tutuklanmamak beraat anlamına gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

Avukat görüşmeleri ve cezaevinden açıklamalar

Terör ve örgüt suçlarında tutuklularla avukat görüşmelerine ilişkin yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıklayan Gürlek, örgüt talimatlarının iletilmesi veya kuryelik yapılması gibi somut durumlar bulunması halinde mahkeme kararıyla görüşmelerin kısıtlanabileceğini belirtti.

Cezaevindeki kişilerin basına demeç vermesine ilişkin soruya da yanıt veren Gürlek, bu durumun çoğunlukla tutukluların avukatlarına verdikleri notların dışarıya iletilmesi yoluyla gerçekleştiğini söyledi.

Kadına yönelik şiddet ve 6284 sayılı kanun

Kadına yönelik şiddetle mücadelede hassasiyetlerinin sürdüğünü vurgulayan Gürlek, 6284 Sayılı Kanun kapsamında özellikle koruyucu tedbirlerin uygulanmasında bazı aksaklıklar gördüklerini ifade etti.

Bu nedenle kanunda uygulamaya ilişkin bazı güncellemeler yapılabileceğini dile getirdi.

Yargı süreçlerinin hızlandırılması için yeni adımlar

12. yargı paketinde yargının hızlandırılmasına yönelik çeşitli düzenlemeler planlandığını belirten Gürlek, hakim terfi sistemi, kararların üst mahkemelerden dönme oranları ve ceza-ödül sistemi gibi başlıklarda çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Hakim ve savcıların sosyal medya kullanımına ilişkin de uyarılarda bulunan Gürlek, "Hakim ve savcılar dosyaları ve kararlarıyla konuşur. Operasyon fotoğrafları paylaşılması veya açıklamalar yapılması doğru değildir." dedi.

Hakim, savcı ve adalet personeline yönelik özlük hakları

Adalet teşkilatının yaklaşık 212 bin kişiden oluştuğunu belirten Gürlek, teşkilatta hakim, savcı, adliye personeli ve cezaevi personelinin görev yaptığını söyledi.

Hakim ve savcılar ile adalet personeline yönelik maaş ve özlük haklarında iyileştirme taleplerinin farkında olduklarını dile getiren Gürlek, bu konuda çalışmalar bulunduğunu ancak düzenlemenin mali boyutunun da bulunduğunu ifade etti.

Gürlek, "Elbette gönlümüz düzenleme yapılmasından yana. Ancak bu tür düzenlemelerde Mehmet Şimşek'in başında bulunduğu ekonomi yönetimi ve Hazine tarafı da sürecin içinde. Mali imkanlar çerçevesinde bir adım atılması halinde gerekli düzenlemeler yapılabilir." diye konuştu.

Avukatlık mesleği ve hukuk eğitimi

Türkiye'de yaklaşık 206 bin avukat bulunduğunu ifade eden Gürlek, avukatların ekonomik sorunlarının farkında olduklarını söyledi.

Hukuk mesleklerinin niteliğini artırmak amacıyla hukuk fakültelerine girişte başarı sıralamasının yükseltildiğini ve hukuk mesleklerine giriş sınavının uygulanmaya başladığını hatırlatan Gürlek, bu sınavda başarı oranının yüzde 23 olduğunu kaydetti.

İBB davası değerlendirmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, savcıların kişilerden bağımsız şekilde yalnızca suç olup olmadığına baktığını belirtti.

Soruşturmaların somut deliller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve teknik veriler çerçevesinde yürütüldüğünü dile getiren Gürlek, davanın yargı sürecinin mahkemenin takdirinde olduğunu söyledi.

Nafaka ve boşanma davaları

12. yargı paketinde nafaka düzenlemesinin yer almadığını belirten Gürlek, çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk sistemi üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Personel alımı

Adalet teşkilatına 15 bin personel alımı yapılacağını açıklayan Gürlek, "10 bin personel için nisan ayında ilana çıkılması planlanıyor. Kalan 5 bin kadro için de haziran ayında ilana çıkılacak." dedi.

Programın sonunda Gürlek, basın mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkür ederek Ramazan ayını tebrik etti.



