Akaryakıta çifte zam geliyor: Tarih belli oldu
2026'nın iki ayında denetimlere 631 milyon TL ceza
Antalya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Kürşad Zorlu: Savunma sanayiinde ithal katalog dönemi bitmiştir
Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
Petrol fiyatlarında savaş depremi: Brent petrol 85 doları aştı!
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Bakan Memişoğlu paylaştı: Klinik araştırmalar artık SGK kapsamında!
Cevdet Yılmaz: GKRY'nin üs politikaları tüm bölge için risk teşkil ediyor
Otomotiv ihracatı şubatta 3,5 milyar doları aştı
Alan Şefi Öğretmen Artırımlı Ek Ders Mücadelesini Kazandı
Yüzde 25'lik benzin ve motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: Akaryakıtta fiyat artışının yüzde 75'ini Devlet karşılayacak
Bugün hava nasıl olacak?
Bakan Gürlek: Hedef süre aşımında eğer hakim hatalıysa, terfi edemeyecek
İran'dan Türkiye açıklaması: Füze atmadık
AFAD ile YÖK arasında 'Afete Hazır Üniversite' protokolü
Güvenli limana talep artıyor: İşte altın satış fiyatları
Akaryakıta çifte zam geliyor: Tarih belli oldu

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 6 Mart Cuma gününü 7 Mart Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı saat 00:01'den itibaren geçerli olmak üzere hem benzine hem de motorine yeni zam bekleniyor.

06 Mart 2026 10:40
Küresel enerji piyasalarında yaşanan Katar LNG ve petrol tedarik krizleri, Türk tüketicisinin faturasını artırmaya devam ediyor. Savaşın ilk günlerinde akaryakıt fiyatlarındaki fahiş artışların yüzde 75'ine kadarını Hazine'nin üstlenmesini sağlayan Eşel Mobil sistemi, yeni zam dalgasına karşı tekrar devreye alındı. Ancak ham petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş, pompadaki zamları tamamen sınırlayamadı.

Benzin ve motorine yeni zam

Benzine toplamda gelmesi gereken 2,18 TL'lik zammın 1,63 TL'si ÖTV'den karşılanacak. Vatandaşın ödeyeceği net zam miktarı 55 kuruş (0,55 TL) olacak.

Motorine toplamda gelmesi gereken 4,55 TL'lik zammın 3,41 TL'si ÖTV'den karşılanacak. Vatandaşın ödeyeceği net zam miktarı ise 1,14 TL olacak.

Yeni zamlı fiyatlarla bir litre motorin:

Ankara'da: 65,80 TL

İzmir'de: 66,07 TL

Antalya'da: 67,13 TL

Batman'da: 67,37 TL

Hakkari'de: 67,51 TL seviyesine çıkacak.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

  • İstanbul (Avrupa Yakası)
  • Benzin: 59,34 TL
  • Motorin: 63,53 TL
  • LPG: 30,29 TL
  • İstanbul (Anadolu Yakası)
  • Benzin: 59,18 TL
  • Motorin: 63,37 TL
  • LPG: 28,69 TL
  • Ankara
  • Benzin: 60,29 TL
  • Motorin: 64,65 TL
  • LPG: 30,17 TL
  • İzmir
  • Benzin: 60,58 TL
  • Motorin: 64,93 TL
  • LPG: 30,09 TL

